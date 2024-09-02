٢ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٢٠:٠٥

تقرير مصور... مراسم عزاء النبي الاعظم (ص) وسبطة الامام الحسن المجتبى(ع) في کرکان

اقيمت مراسم العزاء على استشهاد نبي الإسلام (ص) والإمام الحسن المجتبي (ع) صباح اليوم الاثنين في کرکان.

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