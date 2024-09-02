فيديو... مراسم عزاء النبي الاعظم (ص) وسبطة الامام الحسن المجتبى(ع) في مشهد

أقيمت مراسم العزاء على استشهاد نبي الإسلام (ص) والإمام الحسن المجتبي (ع) صباح اليوم الاثنين في مشهد المقدسة.