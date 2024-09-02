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٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:١١ م

فيديو... مراسم عزاء النبي الاعظم (ص) وسبطة الامام الحسن المجتبى(ع) في مشهد

فيديو... مراسم عزاء النبي الاعظم (ص) وسبطة الامام الحسن المجتبى(ع) في مشهد

أقيمت مراسم العزاء على استشهاد نبي الإسلام (ص) والإمام الحسن المجتبي (ع) صباح اليوم الاثنين في مشهد المقدسة.

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رمز الخبر 1948148

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