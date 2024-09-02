https://ar.mehrnews.com/news/1948148/ ٠٢/٠٩/٢٠٢٤، ٨:١١ م رمز الخبر 1948148 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٢/٠٩/٢٠٢٤، ٨:١١ م فيديو... مراسم عزاء النبي الاعظم (ص) وسبطة الامام الحسن المجتبى(ع) في مشهد أقيمت مراسم العزاء على استشهاد نبي الإسلام (ص) والإمام الحسن المجتبي (ع) صباح اليوم الاثنين في مشهد المقدسة. تحميل 63 MB رمز الخبر 1948148 کپی شد محتوى ذات صلة تقرير مصور... مراسم عزاء النبي الاعظم (ص) وسبطة الامام الحسن المجتبى(ع) في کرکان فيديو... مراسم عزاء النبي الاعظم (ص) وسبطة الامام الحسن المجتبى(ع) في مرقد الامام الرضا (ع) تقرير مصور... مراسم عزاء النبي الاعظم (ص) وسبطة الامام الحسن المجتبى(ع) في رشت نبي الإسلام هو القدوة الأعظم والأكثر موثوقية للشباب سمات وفاة النبي استشهاد الإمام الحسن المجتبى (ع) مشهد
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