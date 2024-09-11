مالتي مدیا الصور ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٥ Download photos بالصور... رئيس الوزراء العراقي يستقبل الرئيس الايراني رسيما استقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، صباح اليوم الاربعاء، الرئيس الايراني مسعود بزشكيان رسميا. سمات الرئيس الايراني مسعود بزشكيان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العاصمة العراقية بغداد محتوى ذات صلة الرئيس الإيراني يصل إلى بغداد بالفيديو...الرئيس بزشكيان يزور موقع استشهاد الشهيدين سليماني و المهندس قرب مطار بغداد رئيس الجمهورية يغادر البلاد متوجها إلی بغداد الرئيس الايراني يزور بغداد غدا بدعوة رسمية من السوداني عراقجي: سنوقع على 15 مذكرة تفاهم مع العراق خلال زيارة رئيس الجمهورية الى بغداد
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