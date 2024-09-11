١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٥

بالصور... رئيس الوزراء العراقي يستقبل الرئيس الايراني رسيما

استقبل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، صباح اليوم الاربعاء، الرئيس الايراني مسعود بزشكيان رسميا.

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