الرئيس الإيراني يصل إلى بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وصل إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستغرق ثلاثة أيام بدعوة رسمية من رئيس الوزارء العراقي.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الإيراني الجديد بعد توليه منصب الرئاسة.

وسیعقد الرئيس بزشكيان خلال الزیارة، اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين بما في ذلك الرئيس العراقي ورئيس الوزراء هذا البلد ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية العراقية كما سيعقد اجتماعات مع رجال الأعمال والإيرانيين في العراق وسیوقع البلدان وثائق التعاون والمذكرات الأمنية.

کما سيتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي كان من المقرر أن يوقعها رئيسا البلدين خلال زيارة رئيس الجمهوریة الشهید آية الله السيد "إبراهيم رئيسي" إلی هذا البلد.

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