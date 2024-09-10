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١٠‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٨:٢٣ م

في اول زيارة خارجية له؛

الرئيس الايراني يزور بغداد غدا بدعوة رسمية من السوداني

الرئيس الايراني يزور بغداد غدا بدعوة رسمية من السوداني

سيتوجه الرئيس الايرني، مسعود بزشكيان غداً الأربعاء، في أول زيارة خارجية له في فترة الرئاسة، على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام إلى العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان سيتوجه غداً الأربعاء، في أول زيارة خارجية له في فترة الرئاسة، على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام إلى العراق.

وخلال هذه الزيارة، التي تأتي بدعوة رسمية من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، سيعقد الرئيس الإيراني اجتماعات رسمية مع رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب مجلس القضاء، بالإضافة إلى توقيع وثائق تعاون مشترك، كما سيلتقي بالتجار والإيرانيين المقيمين في العراق.

كما سيزور بزشكيان، بعد الاجتماعات الرسمية في بغداد، مرقد أمير المؤمنين (ع) والإمام الحسين (ع) في مدينتي النجف وكربلاء.

وسيقوم الرئيس بزيارة بعض مشاريع الشركات الإيرانية في البصرة، ومن ثم سيتوجه إلى أربيل والسليمانية في شمال العراق بدعوة رسمية من مسؤولي إقليم كردستان.

رمز الخبر 1948385

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