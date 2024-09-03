https://ar.mehrnews.com/news/1948157/ ٠٣/٠٩/٢٠٢٤، ٩:٣٩ ص رمز الخبر 1948157 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٣/٠٩/٢٠٢٤، ٩:٣٩ ص شاهد بالفيديو...هطول الامطار بغزارة في مكة المكرمة شهدت مدينة مكة المكرمة الساعات الماضية هطول امطار بغزارة. تحميل 9 MB رمز الخبر 1948157 کپی شد محتوى ذات صلة شريط فيديو...هطول الأمطار الصيفية في مكة المكرمة فاجأت الجميع الاحوال الجوية في ايران... توقعات لخمسة ايام حارة جدا وتعطيل الدوام الرسمي في عدة محافظات اليمن ... طوفان مليوني متجدد بصنعاء تحت شعار (معركتنا مستمرة حتى تنتصر غزة) سمات المطر(٩) مكة المكرمة المملكة السعودية
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