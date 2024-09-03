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٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ٩:٣٩ ص

شاهد بالفيديو...هطول الامطار بغزارة في مكة المكرمة

شاهد بالفيديو...هطول الامطار بغزارة في مكة المكرمة

شهدت مدينة مكة المكرمة الساعات الماضية هطول امطار بغزارة.

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رمز الخبر 1948157

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