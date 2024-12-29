مالتي مدیا الصور ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢١ Download photos تقرير مصور... الشهيد الحاج قاسم سليماني وبطولاته في محور المقاومة يمكنكم من خلال هذا التقرير مشاهدة صور من الشهيد الحاج قاسم سليماني واداء دوره في محور المقاومة . سمات الشهيد الحاج قاسم سليماني محور المقاومة المنطقة محتوى ذات صلة الفريق قاسم سليماني.. شهيد القدس إقامة مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد اللواء الشهيد سليماني غدا الاثنين في طهران العاصمة اسماعيل هنية: قاسم سليماني شهيد القدس لماذا يسمى الشهيد الحاج قاسم سليماني "شهيد القدس"؟ قراءة في وصيّة شهيد قائد محور المقاومة الفريق "قاسم سليماني"
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