٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢١

تقرير مصور... الشهيد الحاج قاسم سليماني وبطولاته في محور المقاومة

يمكنكم من خلال هذا التقرير مشاهدة صور من الشهيد الحاج قاسم سليماني واداء دوره في محور المقاومة .

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha