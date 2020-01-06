اسماعيل هنية: قاسم سليماني شهيد القدس

القى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس"، كلمة في مراسم تشييع قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية الشهيد قاسم سليماني اعتبر فيها ان سليماني هو شهيد القدس.