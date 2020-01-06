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٦ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩

في تشييع جثمان قاسم سليماني

اسماعيل هنية: قاسم سليماني شهيد القدس

اسماعيل هنية: قاسم سليماني شهيد القدس

القى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس"، كلمة في مراسم تشييع قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية الشهيد قاسم سليماني اعتبر فيها ان سليماني هو شهيد القدس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية ألقى كلمة بمراسم تشييع الشهيد قاسم سليماني وقدم هنية تعازي الشعب الفلسطيني لقائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي  والشعب الايراني باستشهاد الفريق سليماني ورفاقه إثر الغارة الأمريكية الغادرة الجمعة الماضية في بغداد.

رمز الخبر 1900945

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