إقامة مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد اللواء الشهيد سليماني غدا الاثنين في طهران العاصمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ستقام مراسم عزاء بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد الجنرال الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقه بحضور لفيف من الشعب الايراني والسلطات في طهران العاصمة.

وفي هذا الحفل سيلقي حجة الإسلام ناصر رفيعي كلمة، وسينشد الرواديد مهدي سلحشور، ومحمد رضا طاهري، وسيد مجيد بني فاطمة، وحسين سيب سرخي، وسيد رضا نريماني، مهدي رسولي وحسين طاهري.

سيقام هذا الحفل غدا الاثنين 30 ديسمبر من الساعة 19:00 في حسينية 14معصوم، الواقعة في مقر قيادة شرطة طهران الكبرى، في عنوان شارع شريعتي، شارع شهداء.

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