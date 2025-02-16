إيران السياسة ١٦ فبراير ٢٠٢٥ - ١٠:٢٥ Download photos حضور عراقچي في افتتاح مؤتمر المحيط الهندي في مسقط في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، "سيد عباس عراقچي" يشارك في افتتاح مؤتمر المحيط الهندي في مسقط. سمات عباس عراقجي سيد عباس عراقجي مسقط علاقات ايران وعمان محتوى ذات صلة وزير الخارجية الايراني يزور سلطنة عمان للمشاركة في الاجتماع الثامن لوزراء خارجية دول المحيط الهندي عراقجي: الأمن البحري لا ينبغي أن يكون أداة ضغط أو نفوذ للقوى الاجنبية وزيرا خارجية ايران ولبنان يبحثان حل أزمة الرحلات الجوية بين البلدين عراقجي يعين "محمد رضا بهرامي" مساعداً له ومديراً عاماً لشؤون جنوب آسيا
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