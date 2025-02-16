١٦ فبراير ٢٠٢٥ - ١٠:٢٥

حضور عراقچي في افتتاح مؤتمر المحيط الهندي في مسقط

في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، "سيد عباس عراقچي" يشارك في افتتاح مؤتمر المحيط الهندي في مسقط.

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