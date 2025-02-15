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١٥‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٧:٠١ م

وزيرا خارجية ايران ولبنان يبحثان حل أزمة الرحلات الجوية بين البلدين

وزيرا خارجية ايران ولبنان يبحثان حل أزمة الرحلات الجوية بين البلدين

بحث وزيرا خارجية إيران ولبنان سبل حل مشكلة الرحلات الجوية للركاب بين البلدين، وأعلنا استعدادهما لإجراء محادثات بناءة بحسن نية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية اللبناني يوسف راجي أجريا اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وفي هذا الاتصال هنأ عراقجي ريجي على انتخابه وزيرا جديدا للخارجية اللبنانية وتمنى له وللحكومة اللبنانية الجديدة النجاح والتوفيق.

وفي هذا الاتصال، أكد الجانبان على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية بما يتماشى مع مصالح الشعبين الإيراني واللبناني وعلى أساس الاحترام المتبادل.

وكان من بين المحاور الأخرى التي ركز عليها اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل حل مشكلة الرحلات الجوية للركاب بين البلدين، وأعرب الطرفان عن استعدادهما لإجراء مناقشات بناءة بحسن نية.

رمز الخبر 1954419

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