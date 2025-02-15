عراقجي يعين "محمد رضا بهرامي" مساعداً له ومديراً عاماً لشؤون جنوب آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" قرارا بتعيين "محمد رضا بهرامي" مساعدا للوزير ومديرا عاما لشؤون جنوب آسيا.وشغل بهرامي منصب سفير إيران لدى أفغانستان، خلفا للسفير السابق رسول موسوي.

وقد عمل في السفارة الإيرانية في كابول لفترتين. وكان سفيراً لإيران لدى أفغانستان في عهد الرئيس محمد خاتمي، ولأكثر من عامين في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد (من 2002 إلى 2005)، وتولى هذا المنصب للمرة الثانية في عام 2013.

ومن بين المناصب الأخرى التي شغلها بهرامي خلال هذه الفترة العمل كقنصل عام إيراني في جلال آباد خلال عهد طالبان، وقنصل عام إيراني في قندهار في عام 2002.تجدر الاشارة الى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قان مؤخرا بزيارة لمدة يوم واحد إلى كابول لأول مرة منذ تولي الحكومة المؤقتة السلطة في أفغانستان، وكان بهرامي أيضًا برفقة عراقجي في هذه الزيارة.