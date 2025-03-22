شیرین سماره
٢٢ مارس ٢٠٢٥ - ١٢:٥١

احياء ليلة الـ21 من ليالي القدر في مقبرة جنة الزهراء في طهران

أحيى الإيرانيون الليلة الثانية من ليالي القدر الواحد والعشرين في مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليه في طهران.

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha