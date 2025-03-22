إيران المجتمع شیرین سماره ٢٢ مارس ٢٠٢٥ - ١٢:٥١ Download photos احياء ليلة الـ21 من ليالي القدر في مقبرة جنة الزهراء في طهران أحيى الإيرانيون الليلة الثانية من ليالي القدر الواحد والعشرين في مقبرة جنة الزهراء سلام الله عليه في طهران. سمات احياء ليلة القدر مقبرة جنة الزهراء شهر رمضان محتوى ذات صلة بالصور..احياء أول ليلة من ليالي القدر في إيران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران اقامة مراسم إحياء ليالي القدر في السفارة الإيرانية بالسعودية تقرير مصور ... مراسم احياء ليلة الـ21 من شهر رمضان المبارك في مرقد الامام الخميني (رض)
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