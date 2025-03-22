  1. إيران
  2. المجتمع
٢٢‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٣:١١ م

أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران

أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران

أقيمت مراسم إحياء ليلة الحادي والعشرين من ليالي القدر في شهر رمضان المبارك بحضور جمع من محبي أهل البيت عليهم السلام في مصلى طهران.

رمز الخبر 1955799
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات