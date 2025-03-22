أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران

أقيمت مراسم إحياء ليلة الحادي والعشرين من ليالي القدر في شهر رمضان المبارك بحضور جمع من محبي أهل البيت عليهم السلام في مصلى طهران.