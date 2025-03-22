https://ar.mehrnews.com/news/1955799/ ٢٢/٠٣/٢٠٢٥، ٣:١١ م رمز الخبر 1955799 إيران المجتمع إيران المجتمع ٢٢/٠٣/٢٠٢٥، ٣:١١ م أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أقيمت مراسم إحياء ليلة الحادي والعشرين من ليالي القدر في شهر رمضان المبارك بحضور جمع من محبي أهل البيت عليهم السلام في مصلى طهران. أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران أحياء ليلة الواحد والعشرين من ليالي القدر في مصلى طهران رمز الخبر 1955799 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة احياء ليلة الـ21 من ليالي القدر في مقبرة جنة الزهراء في طهران مرقد الأمام الرضا (ع) في ثاني ليلة من ليالي القدر إحياء ليلة التاسع عشر من شهر رمضان المبارك في مسجد جامعة طهران سمات احياء ليلة القدر مصلى طهران شهر رمضان
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