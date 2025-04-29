إيران المجتمع شیرین سماره ٢٩ أبريل ٢٠٢٥ - ١٧:١٣ Download photos أهالي بندر عباس يضيئون الشموع على أرواح ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي اقام أهالي مدينة بندر عباس في حديقة شاطئ مراسم تأبين على ارواح ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي. سمات بندر عباس مراسم تأبين ميناء الشهيد رجائي محتوى ذات صلة لجنة التحقيق في أسباب انفجار ميناء الشهيد رجائي تصدر بیانا حول النتائج الاولية للتحقيق ارتفاع عدد ضحايا الحادث في ميناء الشهيد رجائي إلى 70 شخصا جدارية في ساحة ولي عصر (ع) تتضامن مع حادثة انفجار بندر عباس
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