شیرین سماره
٢٩ أبريل ٢٠٢٥ - ١٧:١٣

أهالي بندر عباس يضيئون الشموع على أرواح ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي

اقام أهالي مدينة بندر عباس في حديقة شاطئ مراسم تأبين على ارواح ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي.

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