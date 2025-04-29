لجنة التحقيق في أسباب انفجار ميناء الشهيد رجائي تصدر بیانا حول النتائج الاولية للتحقيق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان لجنة التحقيق في اسباب انفجار ميناء الشهيد رجائي اصدرت بيانا ونص البيان كمايلي:

في الوقت الذي نعرب فيه عن تعازينا في هذا الحادث المؤسف، نود أن نبلغ مواطنينا الأعزاء أن اللجنة التي تحقق في أسباب حادث الحريق في ميناء الشهيد رجائي، وبعد عقد عدة اجتماعات بحضور الخبراء والمتخصصين، تعلن النتائج الأولية على النحو التالي:

1- تم إثبات عدم الالتزام بمبادئ السلامة والدفاع المدني.

2-تسعى الأجهزة الأمنية والقضائية بشكل جدي لمعرفة مرتكبي هذه الحادثة.

3- إن تحديد السبب النهائي لهذه الحادثة يتطلب دراسة كاملاً وشاملاً لمختلف جوانبها، وهو ما يتطلب عمليات فنية ومخبرية نظراً لحاجات الخبراء. وسيتم متابعة خطوات تنفيذه دون تأخير وسيتم الإعلان عنه للعامة في أقرب وقت ممكن.

وأؤكد لمواطنينا الأعزاء أنه سيتم التعامل مع جميع المسؤولين عن هذه الحادثة دون أي تهاون. ولذلك يرجى أن يتم متابعة الأخبار المتعلقة بأسباب الحادث فقط من خلال هذه اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة محافظ هرمزكان.

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