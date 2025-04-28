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٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٥١ ص

جدارية في ساحة ولي عصر (ع) تتضامن مع حادثة انفجار بندر عباس

جدارية في ساحة ولي عصر (ع) تتضامن مع حادثة انفجار بندر عباس

تضامنا مع ضحايا انفجار رصيف الشهيد رجائي في ميناء بندر عباس، تم تغيير جدارية وليعصر في العاصمة طهران بلوجة تحت عنوان "أي حزن يتمتلك حدث به امك إيران"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم تغيير جدارية في ساحة ولي عصر (ع) تتضامن مع ضحايا حادثة انفجار ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس في هرمزغان.

وكتب على الجدارية:

"ابكي ايها الميناء في احضان القربى"

"أي حزن تتملكك حدثي به أمك إيران"

/انتهى/

رمز الخبر 1957242
شیرین سماره

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