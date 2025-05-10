جواد ماستری فراهانی
١٠ مايو ٢٠٢٥ - ١٥:٠٢

بالصور...لقاء آلاف العمال من انحاء ايران مع قائد الثورة الاسلامية

التقى اليوم السبت آلاف من العمال في انحاء ايران مع قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي.

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