مالتي مدیا الصور جواد ماستری فراهانی ١٠ مايو ٢٠٢٥ - ١٥:٠٢ Download photos بالصور...لقاء آلاف العمال من انحاء ايران مع قائد الثورة الاسلامية التقى اليوم السبت آلاف من العمال في انحاء ايران مع قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي. سمات قائد الثورة الاسلامية العمال الايرانيين آية الله العظمى السيد علي الخامنئي الامام الخامنئي محتوى ذات صلة آلاف العمال من مختلف أنحاء البلاد سيلتقون بقائد الثورة قائد الثورة: الشعب المظلوم في غزة لايواجه الكيان الصهيوني فحسب بل يواجه امريكا وبريطانيا ايضا قائد الثورة: شرف لي أن أكون من خدام الامام الرضا (ع)
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