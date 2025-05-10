https://ar.mehrnews.com/news/1957750/ ١٠/٠٥/٢٠٢٥، ٩:٣٨ ص رمز الخبر 1957750 إيران المجتمع إيران المجتمع ١٠/٠٥/٢٠٢٥، ٩:٣٨ ص آلاف العمال من مختلف أنحاء البلاد سيلتقون بقائد الثورة سيلتقي آلاف العمال في كافة أنحاء البلاد مع آية الله العظمى السيد على الخامنئي قائد الثورة الإسلامية. رمز الخبر 1957750 کپی شد محتوى ذات صلة قائد الثورة: شرف لي أن أكون من خدام الامام الرضا (ع) قائد الثورة: العمال هم أحد الركائز الأساسية لاستقرار المجتمع قائد الثورة: المسؤولية الاهم للحوزة العلمية هي تمهيد الارضية للحضارة الإسلامية الجديدة أعضاء مجلس خبراء القيادة يؤكدون على التلاحم الوطني ودعم جبهة المقاومة سمات قائد الثورة الإسلامية يوم العمال اللقاء المشترك
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