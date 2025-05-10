  1. إيران
  2. المجتمع
١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٩:٣٨ ص

آلاف العمال من مختلف أنحاء البلاد سيلتقون بقائد الثورة

آلاف العمال من مختلف أنحاء البلاد سيلتقون بقائد الثورة

سيلتقي آلاف العمال في كافة أنحاء البلاد مع آية الله العظمى السيد على الخامنئي قائد الثورة الإسلامية.

رمز الخبر 1957750

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات