قائد الثورة: شرف لي أن أكون من خدام الامام الرضا (ع)

أفادت وكالة مهر للأنباء قال قائد الثورة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي عند احدي زياراته الى المرقد الرضوي: "ان خدمة مرقد الإمام الثامن (عليه السلام) حين تتم في ظروفه وكراماته الخاصة من أعظم القيم وأجل الشرف، واليوم أصبح مثل هذا الأمر ممكناً وموجوداً. وأنا فخور أيضاً، رغم أنني واحد منكم اسماً وليس فعلاً، ويشرفني أن أخدم هذا المقام الشريف.. أود أن أشارككم ما يجول في قلبي، أن قلبنا هو المكان الذي تزورونه انتم دائماً، طوبى لكم. الحقيقة أن أحلى اللحظات بالنسبة لي هي تلك اللحظات التي أزور فيها المقام الشريف".