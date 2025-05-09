قائد الثورة: شرف لي أن أكون من خدام الامام الرضا (ع)

أفادت وكالة مهر للأنباء قال قائد الثورة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي عند احدي زياراته الى المرقد الرضوي: "ان خدمة مرقد الإمام الثامن (عليه السلام) حين تتم في ظروفه وكراماته الخاصة من أعظم القيم وأجل الشرف، واليوم أصبح مثل هذا الأمر ممكناً وموجوداً. وأنا فخور أيضاً، رغم أنني واحد منكم اسماً وليس فعلاً، ويشرفني أن أخدم هذا المقام الشريف.. أود أن أشارككم ما يجول في قلبي، أن قلبنا هو المكان الذي تزورونه انتم دائماً، طوبى لكم. الحقيقة أن أحلى اللحظات بالنسبة لي هي تلك اللحظات التي أزور فيها المقام الشريف".
صورة من حفل تنظيف المرقد الرضوي الشريف في شهر محرم 1444 هـ بحضور قائد الثورة حول خدمة الإمام الرضا (عليه السلام) حيث يقول سماحته: أن أكون خادما للامام الرضا عليه السلام شرف لي.
رمز الخبر 1957714
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