قصف المقاومة بقذائف الهاون على جنود صهاينة في غزة + فيديو

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مشاهد من عمليات نفذها مقاتلوها ضد جنود الاحتلال الصهيوني في غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة شهاب، أن سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، نشرت مشاهد من عمليات نفذها مقاتلوها ضد جيش الاحتلال الصهيوني.

وأعلنت سرايا القدس أن مقاتليها استهدفوا جنوداً وأسلحة إسرائيلية بقذائف الهاون في خانيونس جنوب قطاع غزة.

منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 وعملية "طوفان الأقصى" غير المسبوقة التي نفذتها قوات المقاومة الفلسطينية بشكل مفاجئ، تعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي لسلسلة من الضربات الثقيلة والمكلفة، ضربات تركت آثاراً عميقة على جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء على المستوى الميداني أو على المستوى النفسي والاستراتيجي.

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