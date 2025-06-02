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٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٣ ص

محلل فلسطيني: إسرائيل تسارع إلى ابتلاع الضفة الغربية بالكامل

محلل فلسطيني: إسرائيل تسارع إلى ابتلاع الضفة الغربية بالكامل

حذر الكاتب والمحلل الفلسطيني عقل صلاح، من المساعي الصهيونية لضم الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة وتدمير أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قناة الاقصى، أن الكاتب والمحلل الفلسطيني عقل صلاح حذر من أن الكيان الصهيوني يتقدم باستراتيجية واسعة لتهويد الضفة الغربية بوتيرة غير مسبوقة، وهو مشروع هدفه النهائي ضم المنطقة بشكل كامل إلى الأراضي المحتلة وتدمير أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وبحسب قوله فإن الضفة الغربية اليوم تخضع فعليا لسيطرة قطاعين متوازيين: من جهة، المحتلون الذين يسيطرون على الشؤون من خلال القرارات العسكرية، ومن جهة أخرى، المستوطنون الذين سيطروا فعليا على الأراضي الفلسطينية من خلال العدوان اليومي المتواصل.

وأكد أن "ما يحدث في الضفة الغربية اليوم هو جزء من الاستراتيجية الصهيونية لتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتعزيز البنية التحتية الصهيونية. والهدف من هذه الإجراءات هو ضم الضفة الغربية بشكل كامل إلى الأراضي المحتلة".

/انتهى/

رمز الخبر 1958732
شیرین سماره

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