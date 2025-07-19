مالتي مدیا الصور جواد ماستری فراهانی ١٩ يوليو ٢٠٢٥ - ١٢:٥٦ Download photos بكاميرا يوسف مذنب؛ صور صادمة لمبنى سكني في طهران تعرض لقصف صاروخي إسرائيلي استهدف الكيان الصهيوني خلال عدوانه اللامشروع على إيران، مبانا سكنيا أدى الى استشهاد الأطفال والنساء. سمات الكيان الصهيوني اسرائيل الحرب الاسرائيلية على ايران العدوان الاسرائيلي استهداف المدنيين محتوى ذات صلة الدروز اللبنانيون يعارضون بشدة تلقي المساعدات من تل أبيب الأمين العام لحزب الله: أميركا تطرح اتفاقًا جديدًا ما يعني أنّ كل الخروقات خلال 8 أشهر كأنّه لم تكن أبو عبيدة: أوقعنا خلال الأشهر الماضية مئات جنود العدو بين قتلى وجرحى وآلاف المصابين
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