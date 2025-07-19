جواد ماستری فراهانی
١٩ يوليو ٢٠٢٥ - ١٢:٥٦

بكاميرا يوسف مذنب؛

صور صادمة لمبنى سكني في طهران تعرض لقصف صاروخي إسرائيلي

استهدف الكيان الصهيوني خلال عدوانه اللامشروع على إيران، مبانا سكنيا أدى الى استشهاد الأطفال والنساء.

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