أبو عبيدة: أوقعنا خلال الأشهر الماضية مئات جنود العدو بين قتلى وجرحى وآلاف المصابين

وأفات وكالة مهر للأنباء، انه في كلمة مصورة قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة": 4 أشهر مضت على استئناف العدو عدوانه بعد أن نقض العهود وانقلب على الاتفاق المبرم مع المقاومة.



وأضاف: العدو عاد ليبحث عن نصره المزعوم وليكمل ساديته ضد المدنيين والأطفال وليمارس هواية عصاباته في التدمير الممنهج للأحياء والمدن.



وتابع: واجهنا عملية عربات جدعون للاحتلال بعملية حجارة داوود.



وأضاف: أوقعنا خلال الأشهر الأربعة الماضية المئات من جنود العدو بين قتيل وجريح.



وتابع: كادت بعض عمليات الأسر أن تنجح لولا إرادة الله واستخدام العدو أسلوب القتل لجنوده.



وأضاف: مقاومة غزة أعظم مدرسة عسكرية لمقاومة شعب في مواجهة محتليه في التاريخ المعاصر.



وتابع: مجاهدونا في فصائل المقاومة جاهزون لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال.



وأضاف: يخوض مجاهدونا إلى جنب فصائل المقاومة مواجهة غير متكافئة بإيمان منقطع النظير وبأس شديد وعزيمة لا تلين بقوة الله.



وتابع: استراتيجية قيادة القسام بهذه المرحلة هي إيقاع مقتلة بالعدو، وتنفيذ عمليات نوعية والسعي لأسر جنود. لا خيار لنا سوى القتال بكل قوة وإصرار وسنقاتل بحجارة الأرض.



وأضاف الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: إذا اختارت حكومة العدو الإرهابية استمرار حرب الإبادة فهي تقرر استمرار استقبال جنائز الجنود والضباط.



وتابع: أنظمة وقوى أمتنا تتفرج على أشقائها بأرض الرباط يقتلون بعشرات الآلاف ويجوعون ويمنعون الماء والدواء.



وأضاف: رقاب قادة الأمة الإسلامية والعربية ونخبها وعلمائها مثقلة بدماء عشرات آلاف الأبرياء ممن خذلوا بصمتهم.



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