الدروز اللبنانيون يعارضون بشدة تلقي المساعدات من تل أبيب

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة معاً، أكد شيخ العقل الدرزي اللبناني سامي أبي المنى، خلال اجتماع للمجلس الديني لهذه الطائفة في بيروت، أمس، أن "طلب الدروز في السويداء بسوريا المساعدة من إسرائيل أمر مرفوض. هذا العمل يستهدف تاريخنا وهويتنا".

وأضاف: "نعارض أي عمل انفصالي أو انفصالي في سوريا".

وكان أبي المنى يشير إلى بعض الدعوات التي أطلقتها الأحزاب الدرزية في السويداء خلال الاشتباكات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

بدأت هذه الاشتباكات الأحد الماضي بين العشائر البدوية ومسلحين دروز في السويداء. وقد سقط مئات القتلى والجرحى في هذه الاشتباكات حتى الآن.

وأكد أبي المنى: "العدوان على الإخوة السنة في السويداء مُدان. الحكومة الحالية في سوريا مسؤولة عن حلّ هذه المشكلة".

تجدر الإشارة إلى أن الكيان الصهيوني يحاول الصيد من المياه العكرة في سوريا من خلال إعلان دعمه للدروز السوريين وفصل مكان إقامتهم عن هذا البلد.

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