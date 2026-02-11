إيران المجتمع ١١ فبراير ٢٠٢٦ - ٠٩:٢٤ الكشف عن حطام الطائرات الإسرائيلية المسيرة تم الكشف عن حطام الطائرات الإسرائيلية المسيرة التي أسقطت خلال حرب الأيام الاثني عشر في ساحة آزادي بطهران. سمات الطائرات الإسرائيلية المسيرة طهران ايران الثورة الاسلامية محتوى ذات صلة قوة الجوفضائية للحرس الثوري:تقدمت القدرات الصاروخية للبلاد لسنوات القوات المسلحة اليمنية تستهدف بعملية نوعية هدفين للاحتلال في أم الرشراش إسرائيل هي التهديد الأمني الأول في المنطقة، وليست إيران/على العرب إعادة النظر في تحالفهم الأمني
