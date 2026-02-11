١١ فبراير ٢٠٢٦ - ٠٩:٢٤

الكشف عن حطام الطائرات الإسرائيلية المسيرة

تم الكشف عن حطام الطائرات الإسرائيلية المسيرة التي أسقطت خلال حرب الأيام الاثني عشر في ساحة آزادي بطهران.

