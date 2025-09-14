إسرائيل هي التهديد الأمني ​​الأول في المنطقة، وليست إيران/على العرب إعادة النظر في تحالفهم الأمني ​​

وكالة مهر للأنباء: قوبل هجوم الكيان الإسرائيلي على قطر، بذريعة محاولة مستهدفة لتصفية قادة حماس، بردود فعل فورية وإصدار قرارات وتصريحات دولية حادة اللهجة، ولكن من منظور تحليلي، يُعدّ هذا تحذيرًا من أن ناقوس الخطر يدق في منطقة غرب آسيا بشأن الخطط والأهداف التوسعية للكيان الإسرائيلي.

في الأيام القليلة الماضية منذ الهجوم، الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفقًا لتقارير إعلامية، بأنه فرصة قصيرة لتصعيد العمليات ضد حماس، كتبت العديد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية عن دلالات هذا الهجوم على المعادلات الراهنة في المنطقة، وبالطبع، على تحالف دول الخليج الفارسي مع الولايات المتحدة.

في أحدث مقالاتها، أشارت صحيفة الغارديان إلى أن إسرائيل أصبحت التهديد الأمني الأول في المنطقة، وكتبت: "إن اغتيال إسرائيل لمفاوضي حماس في الدوحة تجاوز خطًا أحمر لا يمكن حتى لأقرب شركائها العرب تجاهله. لطالما بررت إسرائيل هجماتها الاستباقية والعابرة للحدود لضمان أمنها. على مدار العامين الماضيين، ردًا على هجمات حماس في 7 أكتوبر، هاجمت ست دول في المنطقة للقضاء على أي تهديد لأمنها. لكن استهداف عاصمة قطر، المملكة الغنية من دول الخليج الفارسي، والشريك الأمني والحليف غير العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) للولايات المتحدة، ومقر المفاوضات الحساسة بين إسرائيل وحماس، التي بادرت بها واشنطن، ليس مجرد اغتيال مستهدف آخر". هذه علامة على تحول جذري: حيث لم تعد الدول العربية ترى إيران السبب الرئيسي لعدم الاستقرار الإقليمي، وتسمي إسرائيل في هذا الصدد.

هذه ليست المرة الأولى التي تشن فيها إسرائيل هجومًا بينما تجري المفاوضات والجهود الدبلوماسية. على مدار العامين الماضيين، كانت هناك اغتيالات رفيعة المستوى وهجمات عديدة في لبنان ضد حزب الله، وفي سوريا ضد حكومة الجولاني المشكلة حديثًا، وفي اليمن ضد انصار الله، وضد إيران خلال حرب الـ 12 يومًا في يونيو عندما كانت طهران تتفاوض مع واشنطن.

غالبًا ما تم توقيت هذه الهجمات لعرقلة المفاوضات أو لإظهار أن إسرائيل غير مستعدة لفصل الدبلوماسية عن الإكراه والقوة. يتناسب الهجوم على الدوحة مع نفس النمط، ولكن سيكون له أيضًا عواقب طويلة المدى.

سقطت الصواريخ في حي هادئ في الدوحة، بالقرب من القصر الذي زاره دونالد ترامب مؤخرًا خلال رحلته إلى المنطقة في مايو. شكّلت الرحلة، التي شملت زيارة قاعدة عسكرية أمريكية في قطر، تحديًا للافتراض السائد بين حكام الخليج الفارسي بأن علاقاتهم بالولايات المتحدة ووجود قواعدها العسكرية سيحميهم من الهجمات.

لطالما ضمرت إسرائيل ضغينة تجاه قطر. فبموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل، دأبت الدوحة على إرسال أموال إلى غزة لسنوات للمساعدة في استقرار المنطقة. لكن بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، أعاد المسؤولون الإسرائيليون تعريف المساعدات كوسيلة لدعم حماس وشن هجمات على إسرائيل. وازداد غضب إسرائيل من الدوحة وضوحًا عندما ظهرت وثائق تُظهر أن مقربين من نتنياهو تلقوا أموالًا من قطر للضغط من أجلها.

ومع ذلك، لا تتفق واشنطن مع هذا الرأي. فقطر تستضيف قاعدة العديد الجوية، وهي ركيزة أساسية لبسط النفوذ الأمريكي في المنطقة. ومن هذه القاعدة، وجهت القوات الأمريكية عملياتها في أفغانستان والعراق وسوريا. وفي عام 2022، وصف جو بايدن قطر بأنها "الحليف الرئيسي لأمريكا من خارج الناتو". كانت الدوحة أيضًا هدفًا لهجمات صاروخية إيرانية خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية في يونيو/حزيران، ردًا على الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية.

ما حدث قبل أيام قليلة كان الهجوم الثاني خلال شهرين، وهذه المرة من قِبل أحد أقرب حلفاء أمريكا، مما أثار تساؤلات حول فعالية دعم واشنطن. ويواصل الكاتب القول إن دول الخليج الفارسي، على مدى عقود، عرّفت الأمن الإقليمي من منظور إيران، قلقةً بشأن برنامجها النووي، ودعمها لجماعات في "محور المقاومة"، وقدرتها على شن هجمات عبر الحدود، مثل هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على منشآت أرامكو عام 2019. لكن اليوم، غيّرت حملة إسرائيل المتفشية في غزة، وعملياتها المتصاعدة في الضفة الغربية، وهجماتها المستمرة في لبنان وسوريا وقطر، مجرى النقاش.

يواصل الكاتب تكرار الادعاء الباطل بأن "سلوك إيران في المنطقة كان له دورٌ أساسي في إشعال بعض الصراعات"، ومع ذلك، فقد خلصت الدول العربية الآن إلى أن إسرائيل تُمثل التهديد الأكبر للاستقرار الإقليمي. وبينما أصبحت تصرفات إيران مألوفة ومتوقعة للغاية، وربما بالغت في تقدير استعراضاتها للقوة، أصبحت تصرفات إسرائيل أكثر جرأة، منتهكةً بذلك الأعراف التي اعتقد القادة العرب أنها لا تزال تحكم المنطقة.

وقد عزز التراخي الأمريكي هذا التصور. فقد رفضت كل من إدارتي بايدن وترامب كبح جماح الهجمات العسكرية الإسرائيلية. ويُجبر الهجوم على قطر حكام الخليج الفارسي على مواجهة حقيقة مفادها أن واشنطن إما غير راغبة أو غير قادرة على كبح جماح أقرب حلفائها.

لطالما خشيت دول الخليج الفارسي من تحول التركيز الاستراتيجي الأمريكي نحو آسيا. ولا تزال هذه الدول تتذكر جيدًا كيف فشلت الدفاعات الأمريكية في منع هجوم على المملكة العربية السعودية عام 2019، وهي تشهد اليوم عجز واشنطن عن احتواء إسرائيل.

والنتيجة هي تآكل الشعور بالضمانات الأمنية. كان من المفترض أن تُدير اتفاقيات إبراهيم وخطط التطبيع الأمن الإقليمي، لكن اليوم، ما دام الوضع في غزة قائمًا، لم تعد هذه الخطط قابلة للتطبيق.

ردًا على ذلك، من المرجح أن يُعمّق قادة الخليج الفارسي تعاونهم فيما بينهم، ويُسرّعوا جهودهم لتنويع شراكاتهم الخارجية والأمنية، ويُحافظوا على علاقات اقتصادية قوية مع الصين، ويُوسّعوا التعاون الدفاعي مع تركيا، ويُعيدوا تقييم احتمال التطبيع مع إسرائيل، المُبهم.

بالنسبة للدول التي لطالما كافحت لموازنة علاقاتها مع إسرائيل والولايات المتحدة في ظلّ الرأي العام المحلي والحساسيات الإقليمية، فقد زاد الهجوم من صعوبة هذه المهمة.

في غضون ذلك، يسعى حكام الخليج الفارسي بشكل متزايد إلى الاستقلال الاستراتيجي، ويزداد عزمهم على تقليل خطر الاعتماد على الولايات المتحدة. قد يُثبت الهجوم على الدوحة في نهاية المطاف أنه نقطة تحول تاريخية، ولحظة تُرسّخ الشعور بأن النظام الإقليمي التقليدي آخذ في الانهيار، وأن سيادة شركاء أمريكا العرب قد تعرّضت للتضحية مرارًا وتكرارًا باسم الأمن.

واليوم لم يعد السؤال هو ما إذا كانت دول المنطقة ستتفاعل مع هذه الإجراءات، بل ما هو نوع رد الفعل الذي سيكون لديها؟

