القوات المسلحة اليمنية تستهدف بعملية نوعية هدفين للاحتلال في أم الرشراش

وأفادت ومالة مهر للأنباء، انه أوضح المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان، أن "سلاح الجو المسيّر نفذ العملية باستخدام طائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين للعدو"، مؤكّداً أن العملية أصابت أهدافها بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية في التصدي لها.

وأكّد سريع أن "العملية هي الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ نفذ سلاح الجو المسيّر في وقت سابق أمس الثلاثاء عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت أهدافاً للعدو الإسرائيلي في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع جنوب فلسطين المحتلة".

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يمارسه العدو الإسرائيلي بحق الأشقاء في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أشارت قناة "كان" الإسرائيلية، إلى سقوط 24 جريحاً إثر انفجار مسيّرة في "إيلات"، جنوب فلسطين المحتلة.

