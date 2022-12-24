شهد العالم في عام 2022 تطورات مختلفة، ربما كان أحد أبرز تطوراته الحرب في أوكرانيا، التي أثر تداعياته على العالم بأسره. وبالإضافة إلى ذلك، شهدنا في العام الماضي الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي، والتي كانت مهمة جدًا لبقاء جو بايدن السياسي. كما كانت كأس العالم في قطر وإنهيار مشروع تطبيع النظام الصهيوني مع الدول العربية من بين التطورات المهمة في عام 2022. هذه القضايا ليست سوى أمثلة قليلة على التطورات الهامة في العام الماضي. تستعرض مجموعة وكالة مهر الدولية للأنباء أهم مستجدات العالم في عام 2022 في ملف بعنوان "العالم في 2022"