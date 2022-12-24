العالم في 2022؛ ابرز أحداث فلسطین من "وحدة الساحات" إلى "عرين الأسود"

وكالة مهر للأنباء، جواد فراهاني: انها ارتبطت فلسطين في عام 2022 بالعديد من التطورات والأحداث، حیث یمكن القول إنها كانت واحدة من أكثر مناطق العالم ازدحامًا بالأحداث في العام الذي مرت علينا. ومن أهم الأحداث التي وقعت في الأراضي الفلسطينية عام 2022 یمکن الاشارة إلى مقاومة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة ضد الصهاينة والتي استغرقت ثلاثة ايام، واستشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في فلسطين على يد عناصر الكيان الصهيوني، وتعزيز المقاومة في الضفة الغربية وتشكيل مجموعة "عرين الأسود" للمقاومة في مدينة نابلس، والاهتمام والترحيب الواسعين بالفلسطينيين في مونديال قطر وفي المقابل الشعور بالإحباط لدى الصهاينة في هذا المونديال، ولقاء قادة حماس مع الرئيس السوري بشار الأسد و... .

نستعرض في التقرير التالي أهم الأخبار والأحداث التي شهدتها فلسطين عام 2022 من البداية حتى النهاية:

1 يناير

الفصائل المقاومة الفلسطينية ترفع جهوزيتها استعداداً للردّ على الإحتلال الصهيوني حال استشهاد الاسير ابو هواش

رفعت فصائل المقاومة الفلسطينية جهوزيتها استعداداً للردّ على الإحتلال الصهيوني في حال استشهاد الأسير المضرب هشام أبو هواش، في ظل المماطلة "الإسرائيلية" بالاستجابة لمطالبه بإنهاء اعتقاله الإداري، رغم تدهور وضعه الصحي بشكل خطير.

2 يناير

طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، تشن غارات جوية متتالية غرب مدينة خانيونس

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، بعد منتصف الليلة غارات جوية متتالية غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ومدفعية الاحتلال المتمركزة على الحدود استهدفت نقطة للضبط الميداني في منطقة الغول شمال بيت لاهيا.

شوارع غزة تتزين بصور الشهيد "قاسم سليماني" احياءً لذكراه

رفعت صور الفريق الشهيد قاسم سليماني في شوارع غزة وميادينها في الذكرى الثانية لاستشهاده، وقال مدير المكتب الاعلامي في لجان المقاومة الشعبية انه تحيي غزة الذكرى بمزيد من المقاومة والتأكيد على الثوابت والاستمرار الى طريق القدس الذي كان جزءاً اصيلاً.

4 ینایر

زياد النخالة: الشهيد سليماني أشرف على ايصال الصورايخ إلى المجاهدين في فلسطين

الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي، زياد النخالة، في كلمة له بمناسبة ذكرى استشهاد اللواء قاسم سليماني اكد ان الشهيد قاسم سليماني من أشرف على ايصال الصورايخ التي ضربت عاصمة الكيان الصهيوني إلى المجاهدين في فلسطين، معتبرا أنه كان على رأس مجاهدي فلسطين مدافعًا عن القدس وفلسطين وشعبه.

8 يناير

دخول الأسير أبو حميد في حالة صحية خطيرة وغيبوبة

اعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أن السلطة الفلسطينية تجري اتصالات مع حكومة الاحتلال من أجل إطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد.

9 يناير

اعتقال عميل الموساد الذي تسبب باغتيال الشهيد "فادي البطش" في ماليزيا

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع "غزة" أن التحقيقات كشفت عن تورط أحد الموقوفين، وبتكليف من جهاز الموساد الإسرائيلي، بالمشاركة في اغتيال العالم الفلسطيني، فادي البطش بماليزيا.

12 يناير

استشهاد مسن فلسطيني البالغ من العمر 80 عاما من قرية جلجليا بشمال رام الله

تعرض للاعتداء من قبل جنود الاحتلال، وتم ربطه بالكلبشات وإغلاق عينيه، ثم انسحب الجنود بسرعة وتركوه ملقى على الأرض، وفارق الحياة بعد ذلك الاعتداء.

13 يناير

جندي صهيوني يقتل ضابطين في جيش الاحتلال قرب أريحا

صرّح جيش الاحتلال الصهيوني، ان اثنين من ضباطه قُتلا خطأ على يد جندي من قواتهما في معسكرهم بالضفة الغربية المحتلة، اعتقد خطأ أنهما فدائيان فلسطينيان.

بدء انتفاضة فلسطينية في وجه الكيان الصهيوني ضد الهدم في النقب

شهد النقب، مواجهات مستمرة وانتفاضة في وجه العدو الصهيوني، ضد تجريف الأراضي المتواصل في منطقة النقب المحتلة، رفضاً للتجريف الذي يقوم به ما يسمى "الصندوق القومي اليهودي" لأراضٍ في النقب، وزراعتها توطئة للاستيلاء عليها.

16 يناير

قوات الكيان الصهيوني تعتقل 100 فلسطينيا في النقب

قامت قوات الكيان باعتقال 100 فلسطيني منذ بداية الأحداث في النقب، واغلقت المنفذ الرئيسي بين محافظتي جنين ونابلس، وذلك في الوقت الذي يقاوم فيه الفلسطينيون للتصدي لاعتداءات قوات الاحتلال في جبل صبيح.

17 يناير

استشهاد الشيخ "سليمان الهذالين" أحد رموز المقاومة الشعبية في الخليل

أعلنت وزارة الصحة برام الله عن استشهاد الشيخ سليمان الهذالين متأثراً بجراحه الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل بعد دهسه بمركبة تابعة لقوات الاحتلال.

22 يناير

كتائب شهداء الأقصى في مخيّم جنين تعلن النفيرَ العام في صفوفها

أعلنت كتائب شهداء الأقصى في مخيّم جنين، النفيرَ العام في صفوفها، مهددةً الاحتلال الاسرائيلي بضرباتٍ موجعةٍ رداً على جرائمه.

26 يناير

نقل الأسير أبو حميد من المستشفى إلى سجن "الرملة"، رغم تردي وضعه الصحي

الاحتلال ينقل الأسير أبو حميد من المستشفى إلى سجن "الرملة"، رغم تردي وضعه الصحي إلى مرحلة الخطر.

30 يناير

الاحتلال يواصل منع دخول الأجهزة الطبية إلى القطاع

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي واصل هذا اليوم منع إدخال أجهزة طبية تشخيصية، ومحطة توليد أكسجين وقطع غيار أجهزة طبية، إلى القطاع.

حركة الجهاد الإسلامي تدين بشدة استقبال دولة الإمارات العربية، لرئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بشدة استقبال دولة الإمارات العربية، رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، على أراضيها، مؤكدةً ان استقبال رؤوس الارهاب والتطرف هو تدنيس للأرض العربية.

2 فبراير

القوى والفصائل الفلسطينية ترحب بتقرير العفو الدولية وتدعو لفرض عقوبات على الاحتلال

رحب لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بتقرير منظمة العفو الدولية، والذي أكد على ارتكاب الاحتلال جريمة الفصل العنصري وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

3 فبراير

اقتحام عشرات المستوطنين الصهاينة "للأقصى" المبارك

عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون "الأقصى" المبارك بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الصهيوني.

4 فبراير

اصابات في صفوف الفلسطينيين اثر اندلاع مواجهات مع الإحتلال

اندلعت مواجهات، بعد ظهر يوم الجمعة، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، خلال مسيرات وفعاليات مناهضة للاستيطان.

8 فبراير

استشهاد 3 مقاومين برصاص قوات خاصة للعدو الاسرائيلي بمدينة نابلس

قوات "إسرائيلية" خاصة ظهر اليوم الثلاثاء 8/2/2022 ، عملية اغتيال بحق 3 شبان فلسطينيين ، بعد ان أطلقت النار صوب سيارتهم بشكل مباشر في منطقة المخفية بمدينة نابلس.

9 فبراير

وفاة قيادي في حركة حماس المهندس "زياد الظاظا" اثر اصابته بكورونا

توفى فجر يوم الأربعاء، عضو المكتب السياسي السابق لحركة "حماس" زياد الظاظا (66 عاماً)، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا قبل أيام.

9 فبراير

"كتيبة جنين" تُصعّد من عملياتها المسلحة ضد الاحتلال وتتوعد بالمزيد

صعّدت "كتيبة جنين" في الضفة المحتلة من هجماتها ضد مواقع وحواجز قوات الاحتلال العسكرية رداً على الجريمة البشعة التي اقترفتها قوات خاصة صهيونية بحق ثلاثة مقاومين وسط مدينة نابلس.

11 فبراير

عشرات الإصابات برصاص قوات الاحتلال في نابلس و قلقيلية

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، فيما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الصحفيين بالضرب، اليوم الجمعة، خلال مواجهات شهدها جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

14 فبراير

قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، يوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات بمناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

17 فبراير

قاسم يدين تصنيف استراليا لحركة حماس بـ"الإرهابية"

دان النائق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصنيف استراليا للحركة أنها تنظيم إرهابي، لافتاً إلى أن القرار انحياز واضح للاحتلال وروايته ويشجعه على الاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

23 فبراير

سرايا القدس تنظم مسيراً عسكرياً في الذكرى الثانية لمعركة "بأس الصادقين"

نظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسير عسكري بمناسبة الذكري الثانية لمعركة بأس الصادقين التي خاضتها بعد ارتقاء الشهيد محمد الناعم على حدود محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

26 فبراير

الجهاد الإسلامي تُدين تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي بشأن القدس

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بشدة التصريحات المنافقة التي تَفوه بها رئيس الوزراء الفرنسي بشأن القدس، محذرةً الحكومة الفرنسية من تداعيات هذه التصريحات.

1 مارس

شهيدان خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم جنين

استشهد مقاومان من كتيبة جنين، فيما أصيب 3 آخرين، خلال اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

2 مارس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضد كوادر الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً كبيراً من كوادر وقادة حركة الجهاد الإسلامي في بلدتي السيلة الحارثية القريبة من جنين، وبلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

9 مارس

حركة الجهاد الاسلامي تستنكر استقبال رئيس كيان العدو الصهيوني في تركيا

استنكرت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بشدة، استقبال رئيس كيان العدو الصهيوني يتسحاق هرتسوغ في تركيا، مؤكدةً أن هذه الزيارة تأتي على وقع التصعيد العدواني الصهيوني ضد اهالي القدس، ومخططات العدو لتهويد المقدسات واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

15 مارس

ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

ارتقى فجر يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال من مخيم بلاطة وشاب من مخيم قلنديا وآخر من الداخل المحتل من مدينة رهط بالنقب المحتل بعد إطلاق قوات الاحتلال النار صوبه بحجة تعرض قواتها للخطر.

22 مارس

مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخر بعملية دهس وطعن في بئر السبع واستشهاد المنفذ

2 أبريل

سرايا القدس تزف ثلاثة من مجاهديها

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ثلاثة من مجاهديها ارتقوا في عملية اغتيال في جنين.

4 أبريل

قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تقتحم عدة مدن وقرى في الضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين ٤/٤/٢٠٢٢، عدة مدن وقرى في الضفة المحتلة، وشنت حملة مداهمة واعتقالات للمواطنين.

8 أبريل

مقتل مستوطنين اثنين بعملية مقاومة في تل أبيب

لقي مستوطنين اثنين على الأقل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بينها خطيرة، بعملية إطلاق نار بطولية نفذها مقاوم فلسطيني في مدينة "تل أبيب" المحتلة.

9 أبريل

استشهاد البطل أحمد ناصر السعدي أحد مقاتلي سراياالقدس في كتيبة جنين

زفت سرايا القدس – كتيبة جنين، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين البطل أحمد ناصر السعدي (23 عاماً) أحد كوادر ومقاتليها الابطال في كتيبة جنين، الشهيد، والذي ارتقى شهيداً في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مخيم جنين .

12 أبريل

الفصائل الفسطينينة تحذر الكيان الصهيوني من اقتحام المسجد الاقصى في عيد الفصح

وجهت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تحذيراً للاحتلال الصهيوني ومستوطنيه من الإقدام على تنفيذ اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه والذبح فيه فيما يسمى بـ"عيد الفصح"، مؤكدةً أنه على قيادة العدو تحمل كامل المسؤولية لتداعيات هذه الخطوة التهويدية الخطيرة.

13 أبريل

استشهاد شاب فلسطيني في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب محمد حسن محمد عساف ( 34 عاماً) بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال انسحابهم من منطقة مقام يوسف شرقي مدينة نابلس.

19 ابريل

الطيران الحربي "الإسرائيلي"، يشن سلسلة غارات على موقع للمقاومة جنوب قطاع غزة

شن الطيران الحربي "الإسرائيلي"، سلسلة غارات على موقع للمقاومة جنوب قطاع غزة، وكتائب القسام اعلنت تصدي دفاعاتها الجوية للطيران الصهيوني بصواريخ أرض-جو".

20 أبريل

قوات الاحتلال تقتحم ساحات المسجد الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ساحات المسجد الأقصى، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين الجماعية، التي دعت لها "جماعات الهيكل" المزعوم لساحات الحرم القدسي الشريف، لمناسبة عيد الفصح العبري.

22 أبريل

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا باصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين

استشهد، شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

الآلاف من الفلسطينيين يشاركون في مسيرات حاشدة في قطاع غزة، نصرةً للقدس

شارك الآلاف من الفلسطينيين، في مسيرات جماهيرية حاشدة في كافة مدن قطاع غزة، نصرةً للقدس وتنديداً باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى.

1 مايو

قوات الاعتقال تعتقل القيادي في الجهاد الاسلامي سعيد نخلة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" 1 مايو 2022، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، سعيد نخلة من منزله في مخيم "الجلزون"، شمال مدينة رام الله.

6 مايو

مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين في عملية طعن وسط فلسطين المحتلة

مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين في عملية طعن وسط فلسطين المحتلة في عملية "العاد" فدائية وسط الفلسطين المحتلة.

8 مايو

الاحتلال يعلن اعتقال منفذي عمــلــية "إلعاد" البطولية بالداخل المحتل

11 مايو

استشهاد صحافية فلسطينية لقناة الجزيرة متأثرة باصابتها برصاص حي في الرأس في جنين

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة متأثرة باصابتها برصاص حي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على جنين. وتثير هذه الجريمة عاصفة من الإدانات في وجه المحتل الصهيوني.

12 مايو

مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الصهيوني بالضفة الغربية والقدس

اندلعت مواجهات، بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الصهيوني في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

تشييع جثمان الإعلامية شيرين أبو عاقلة من رام الله بمشاركة جماهيرية

تشييع جثمان الإعلامية شيرين أبو عاقلة من رام الله بمشاركة جماهيرية والاحتلال يعتدي على جثمان الشهيدة و إدانات عالمية وانتقادات حادة لتصرفات الصهاينة الوحشية خلال التشيع في الايام التالية.

15 مايو

آلاف الفلسطينيين يحيون ذكرى النكبة

احيا آلاف الفلسطينيين ذكرى النكبة مؤكدين أن ممارسات الاحتلال لن تنال من عزيمتهم.

18 مايو

منظمة استيطانية تسمى"لاهافا" تدعو لهدم مسجد قبة الصخرة

دعت منظمة استيطانية تسمى"لاهافا" لهدم مسجد قبة الصخرة لبناء الهيكل المزعوم في خطوة تصعيديّة خطيرة.

21 مايو

استشهاد مقاوم وإصابة مواطنين برصاص الاحتلال في جنين

22 مايو

الاحتلال يحكم بالسجن خمس سنوات على أسرى نفق الحرية

أصدرت ما تسمى بمحكمة الاحتلال يوم الاحد حكما بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 5000 شيقل، على خمسة أسرى ممن تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع".

لاعبة كويتية تنسحب من بطولة دولية للمبارزة رفضا للتطبيع مع الاحتلال

حيث قررت اللاعبة الكويتية خلود المطيري الانسحاب من بطولة تايلاند الدولية، في فئة سلاح المبارزة، لرفضها مواجهة لاعبة من الکیان الإسرائيلي.

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يصل إلى الاراضي المحتلة الفلسطينية

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم إلى الاراضي المحتلة الفلسطينية في زيارة استغرق يومين.

25 مايو

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في نابلس

الطفل غيث رفيق يامين (١٦ عاماً) متأثرا بجراحه التي أصيب في مواجهات مع الاحتلال بمحيط قبر يوسف شرق نابلس.

28 مايو

دعوات لمواجهة المسيرة "الإسرائيلية": بمسيرة أعلام فلسطينية في القدس

تصاعدت الدعوات الفلسطينية، إلى رفع علم فلسطين على كل بيت وساحة وشارع في القدس وصولاً إلى ساحة باب العامود في مدينة القدس، لمواجهة ما تسمى "مسيرة الأعلام الإسرائيلية".

28 مايو

القصر الملكي السعودي استقبل مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "مسؤولاً إسرائيلياً كبيراً زار السعودية والتقى مسؤولاً سعودياً كبيراً".

30 مايو

242 إصابة بين الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 163 إصابة بين المواطنين الفلسطينيين برصاص الاحتلال في مناطق الضفة الغربية و79 اصابة في القدس المحتلة.

1 يونيو

شهيدة برصاص الاحتلال شمال الخليل

استشهدت فتاة فلسطينية، 1 يونيو 2022، متأثرة بإصابتها بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليها بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شمال الخليل جنوب الضفة المحتلة.

2 يونيو

قائد الثورة الاسلامية في ايران يدعو البابا فرنسيس للمساهمة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني واليمني

دعا قائد الثورة الاسلامية الإيرانية، "آية الله السيد علي الخامنئي" بابا الفاتيكان "فرنسيس الأول" إلى المساهمة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني واليمني، داعياً إياه إلى اتخاذ مواقف واضحة وشفافة بهذا الصدد.

6 يونيو

كلمة "زياد النخالة" في ذكرى رحيل الأمين العامّ السابق للحركة د. رمضان شلّح

وجه الأمينِ العامّ لحركةِ الجهادِ الإسلاميِّ في فلسطين، زياد النخالة كلمة رثاء في ذكرى رحيلِ الأمينِ العامِّ السابقِ للحركةِ الدكتور رمضان عبد الله شلّح.

7 يونيو

فصائل المقاومة بغزة تحذر الاحتلال من المساس بالأقصى وتؤكد على افشال المخططات

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة يوم الثلاثاء العدو الصهيوني من المساس بالأقصى وإن الاعتداء لن يمر إلا على أجساد شعبنا، مشددةً على ان اعتداءات الاحتلال في القدس لن تمر وشعبنا سيفشل مخططاته.

10 يونيو

حركة "الجهاد" تدين استقبال الإمارات رئيس وزراء الاحتلال "بينيت"

ادان الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي، استقبال رئيس وزراء حكومة العدو "نفتالي بينيت" في الامارات.

12 يونيو

كتائب القسام تكشف عن معلومات حول تطوير الطائرات المسيرة

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" فيلما جديدا يكشف معلومات لأول مرة حول تطوير الطائرات المسيرة.

14 يونيو

قراصنة اينترنت يهاجمون مواقع مسؤولين صهاينة كبار

اعلنت شركة صهيونية تعمل في مجال الامن السايبيري ان مواقع للبريد الالكتروني لمسؤولين صهاينة كبار قد تعرضت للقرصنة وسرقة معلومات.

17 يونيو

ثلاثة شهداء في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال في مدينة جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد ثلات شبان في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتــلال في مدينة جنين. وشاركت جماهير غفيرة في مراسيم تشييع الشهداء.

18 یونیو

قصف صهيوني يستهدف مواقع للمقاومة في قطاع غزة

شنت طائرات العدو الصهيوني سلسلة من الغارات استهدفت بها موقعاً وعدة نقاط رصد تتبع للمقاومة الفلسطينية في وسط وشمال قطاع غزة.

23 يونيو

السيد نصرالله يستقبل اسماعيل هنية في بيروت

استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله رئيس ‏المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والوفد المرافق له.

24 يونيو

هنية على رأس وفد حماس يلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووفد من قيادة الحركة، صباح اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون.

26 يونيو

حيفا..دوي انفجارات وحريق في مجمع صناعي لوجستي

صرحت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن حريقا كبيرا اندلع في مجمع صناعي ولوجستي يحتوي على مواد خطرة في حيفا، حيث سمع صوت انفجارات، وتم إجلاء ثلاثة أشخاص من المناطق السكنية المجاورة.

28 يونيو

قيادي في حماس يكشف عن مساعٍ لعودة العلاقات الرسمية مع سوريا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، إن الحركة أجرت نقاشاً داخلياً وخارجياً، من أجل حسم النقاش المتعلق باستعادة العلاقات مع سوريا.

1 یولیو

دعوات للرباط والاعتكاف في الأقصى خلال العشر الأوائل من ذي الحجة

لبى مئات الفلسطينيين دعوات الحشد والرباط، في المسجد الأقصى المبارك وأدوا صلاة الفجر في رحابه، في جمعة "سيجناك قلوبنا".

2یولیو

استـشهاد الأسيرة سعدية مطر (68 عاماً) من الخليل في سجن الدامون

استشهدت الأسيرة المسنة سعدية مطر (68 عاماً) من سكان مدينة الخليل بالضفة المحتلة، في سجن الدامون، دون معرفة تفاصيل أو ظروف وملابسات استشهادها.

5 یولیو

إصابة مستوطن في عملية طعن قرب "تل أبيب"

أصيب مستوطن، في عملية طعن بمستوطنة "بني براك" قرب "تل أبيب" في الداخل المحتل.

13 یولیو

بايدن يصل مطار "بن غوريون" معلناً بدء أولى زياراته للمنطقة منذ توليّه الرئاسة

وصل الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، في هذه الأثناء، إلى مطار "بن غوريون" في مدينة اللد المحتلة _المحطة الأولى في زيارته لغرب آسيا_ وكان في استقباله كبار المسؤولين في الكيان الصهيوني.

16 یولیو

"#مليونية_ضد_التطبيع" يتصدر الترند في عدة دول عربية

دعا ناشطون عرب مناصرون للقضية الفلسطينية إلى تنظيم تظاهرة مليونية افتراضية على "تويتر" ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.

19 یولیو

وقفة إحتجاجية في المغرب رفضا لزيارة رئيس أركان جيش الاحتلال للبلاد

تظاهر عشرات الحقوقيين بالمغرب، أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط، احتجاجاً على زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي.

21 یولیو

العدل الروسية تطلب حلّ الوكالة اليهودية وسط توتر متزايد بين موسكو وتل أبيب

طلبت وزارة العدل الروسية، تصفية الفرع الروسي للوكالة اليهودية لإسرائيل، وسط توتر متزايد بين موسكو وتل أبيب، بسبب موقف الأخيرة من الحرب على أوكرانيا.

23 یولیو

وزيرة هيئة البحرين للثقافة ترفض التطبيع مع الاحتلال

وزيرة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، التي عبرت عن رفضها للتطبيع وامتنعت عن مصافحة مندوب العدو الصهيوني في البحرين، في موقف يمثل الشعب البحريني ويلتزم بثوابت الأمة".

24 یولیو

الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جريمة حرب جديدة في نابلس

شيّع الالاف من الفلسطينيين في مدينة نابلس جثماني الشهيدين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي واللذين ارتقيا في مواجهات شهدتها البلدة القديمة في المدينة بين مقاومين فلسطينيين وقوات خاصة اسرائيلية.

29 یولیو

الاحتلال يحتجز مصابًا بعد إطلاق النار عليه بالقرب من حاجز حوارة في نابلس

صرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز حوارة قضاء نابلس شمال الضفة الغربية.

6اغسطس

اعتقال 19 عضوا فی حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن اعتقال 19 عضوا فی حركة "الجهاد الإسلامي" في الضفة الغربية، بينما يواصل هو شن ضربات على أهداف في غزة.

6 اغسطس

زیاد النخالة یلتقی مع القائد العام لحرس الثورة الاسلامیة فی ایران

التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني زياد النخالة مع القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أثناء حضوره في مقر حرس الثورة الإسلامية. وصرح سلامي إن مسار التطورات في فلسطين المحتلة وتراجع قوة الصهاينة نحو الانهياريعتبر طريق دون عودة وتحرير القدس الشريف سيكون قريباً.

6 اغسطس

سرايا القدس” تطلق عملية “وحدة الساحات” ردا على الغارات الإسرائيلة

أعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إطلاق عملية “وحدة الساحات”، مواصلة إطلاق رشقاتها الصاروخية، باتجاه مواقع إسرائيلية. وقال بيان صادر عن سرايا القدس إنها أطلقت رشقات صاروخية كبيرة باتجاه كل من تل أبيب وأسدود وعسقلان وسط وجنوب إسرائيل، إلى جانب بلدة سديروت المحاذية لقطاع غزة.

6 اغسطس

"الجهاد" رفضت وقف إطلاق النار

الوقت للرد على جرائم الاحتلال. مصادر من المقاومة الفلسطينية اعلنت انّ مصر عرضت وقف إطلاق النار لساعات، لكنّها "أُبلغت بأنّ رد المقاومة قد يستمر لمدة غير محددة".

7 اغسطس

سرايا القدس تعلن توجيه ضربات صاورخية كبيرة تجاه "تل أبيب" وبئر السبع ومعتصبات "غلاف غزة"

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في إطار ردها الأولي على جريمة اغتيال القائد الكبير "خالد منصور" قصف مساحات واسعة من "تل أبيب و مدن المركز " و "غلاف غزة" برشقات صاروخية كبيرة.

8 اغسطس

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بعد 3 أيام من العدوان على غزة .. والنخالة يعلن عن "إنجاز تاريخي"

دخل اتفاق التهدئة بين حركة الجهاد الإسلامي والاحتلال الصهيوني، برعاية مصرية، حيز التنفيذ في وقت متأخر بعد ثلاثة أيام من العدوان والمواجهة أسفرت عن استشهاد 43 مواطنًا، وإصابة 360 آخرين.

9 غسطس

اغتـــيال المطارد ابراهيم النابلسي ومقاومين آخرين بعد اشتباكات عنيفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد المطارد ابراهيم النابلس، ومقاومين آخرين إضافة إلى 40 إصابة، بينها 4 حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، بالضفة المحتلة.

10 اغسطس

الجهاد الإسلامي تحقّق أول شروطها.. الاحتلال ينقل الأسير عواودة إلى المستشفى

أعلن القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" أنور أبو طه، أنّ الاحتلال الصهيوني نقل الأسير خليل عواودة إلى المستشفى، وسمح لعائلته بزيارته "كمقدمة لإنهاء معاناته"، مشيرًا إلى أنّ وفدًا من الصليب الأحمر الدولي زار الأسيرين الشيخ بسام السعدي وخليل عواودة.

13 اغسطس

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

صرح الهلال الأحمر، بإصابة 56 اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات على حاجز حوارة جنوبي نابلس.

14 اغسطس

إصابة 9 مستوطنين بينهم 3 حرجة في إطلاق نار في القدس وانسحاب المنفذ

اصيب، في ساعة مبكرة من فجر يوم الأحد، 9 مستوطنين صهاينة في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب المسجد الأقصى المبارك وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة.

17 اغسطس

الاحتلال يعتقل القيادي "عثمان الخليلي" في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال فجر يوم الأربعاء القيادي في حركة الجهاد الإسلامي عثمان الخليلي (40 عامًا)، بعد مداهمة منزله في مدينة نابلس.

18 غسطس

30 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 48 ساعة

شهدت الضفة الغربية 30 عملاً مقاوماً استهدف الاحتلال والمستوطنين في مناطق مختلفة، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

21 اغسطس

الأسير عواودة يتحدث لأول مرة منذ إضرابه عن الطعام

خرج الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة لليوم الـ162على التوالي رفضاً لاعتقاله الإداري، بمقطع فيديو هو الأول منذ خوضه معركة الاضراب عن الطعام.

22 اغسظس

محمود عباس يتوجه إلى تركيا في زيارة رسمية

يبدأ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، تستغرق ثلاثة أيام، بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

28 اغسطس

السيد نصر الله يستقبل وفدًا من قيادة حركة حماس

استقبل السيد نصر الله وفدًا من قيادة حركة حماس وجرى التداول حول ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة على ضوء التطورات الحاصلة.

1 سبتمبر

الأسير "عــواودة" ينتصـر بإضرابه وإرادته على السـجــان بمعركـة الأمعـاء الخاويـة

علٌق الأسير المجاهد خليل محمد عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام بعد رضوخ الاحتلال لقرار الافراج عنه، وذلك بعد أن خاض العواودة إضرابا دام أكثر من ١٧٠يوما.

2 سبتمبر

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في برقين بجنين

اشتبك مقاومون، مع قوات الاحتلال في منطقة برقين في مدينة جنين بالضفة المحتلة، خلال اقتحام مدينة جنين.

3 سبتمبر

استشهاد الأسير موسى أبو محاميد من بيت لحم نتيجة الإهمال الطبي

أكد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني ارتقاء الأسير موسى هارون أبو محاميد من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال قبل شهرين.

4 سبتمبر

6 إصابات بينها خطيرة في عملية إطلاق نار صوب حافلة تقل جنود من لواء غــولاني بالأغوار

أعلنت مصادر عبرية اليوم الأحد عن ارتفاع الإصابات جراء عملية إطلاق نار صوب حافلة تقل جنود من لواء غــولاني بالأغوار بالقرب من حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية إلى 6 بينها حالة خطيرة.

19 سبتمبر

مداهمات واعتقالات في الضفة ومقاومون يطلقون النار تجاه سيارة للمستوطنين في حوارة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية"حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة ،بعد مداهمات واسعة لمنازل.

24 سبتمبر

إصابة جنديين من الكيان الصهيوني في عملية دهس جنوب نابلس واستشهاد المنفذ

استشهد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عصر اليوم السبت 24/9/2022م، قرب مستوطنة "جلعاد" جنوب مدينة نابلس.

29 اغسطس

عرين الأسود" تتبنى عمليات إطلاق النار على مواقع للاحتلال في نابلس

أعلنت مجموعات "عرين الأسود" أن إحدى مجموعاتها العسكرية استهدفت النقطة العسكرية في منطقة الطور ومستوطنة "براخا" المقامتين على أراضي نابلس.

1 اکتوبر

حـالة تأهب قصوى في جميع مدن الكيان الصهيوني

ذكرت وسائل إعلام عبرية، بأن قوات جيش الاحتلال رفعت حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء كيان الاحتلال مع اقتراب ما يسمى بـ"عيد الغفران".

5 اکتوبر

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بـ"عيد الغفران"

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، احتفالا بما يسمى "عيد الغفران" اليهودي.

8 اکتوبر

شهيدان و11 إصابة بالرصاص الحي بمواجهات في جنين ومخيمها

اُستشهد فتيان فلسطينيان يبلغان من العمر ( 17 عاما)، وأُصيب 11 مواطنا، بينهم ثلاثة بحالة خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام واسع لمدينة جنين ومخيمها.

9 اکتوبر

مقتل مجندة صهيونية وإصابة اثنين آخرين في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة

لقيت مجندة صهيونية، مصرعها متأثرة بجروحها وأصيب اثنان آخران في عملية إطلاق النار على حاجز مخيم" شعفاط" بالقدس المحتلة.

10 اکتوبر

مستوطنون يحرقون نسخاً من القرآن الكريم في الخليل

أقدم مستوطنون 10/10/2022، على حرق نسخ من القرآن الكريم في الخليل بالضفة المحتلة.

19 اکتوبر

الرئيس السوري يؤكد للفصائل الفلسطينية استمرار دعم المقاومة

استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، وفداً يضم عدداً من قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية، حيث جرى النقاش حول نتائج حوارات المصالحة، التي جرت بين الفصائل الفلسطينية في الجزائر خلال الأيام الماضية، وسبل تعزيز هذه المصالحات لمواكبة الحالة الشعبية المتصاعدة في مواجهة الاحتلال الصهيوني.

20 اکتوبر

عرين الأسود تتبنى 3 عمليات اطلاق نار على جنود الاحتلال فجرا

أعلنت مجموعة عرين الأسود تنفيذ مقاتليها 3 عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال في محافظة نابلس، مؤكدة خلال البيان أن "دماء الشهيد عدي التميمي وشهداء فلسطين أصبحت وقودا لبركان لن يخمده الا الله".

23 اکتوبر

استشهاد أحد قادة "عرين الأسود" في نابلس

اعلنت مجموعات "عرين الأسود"، عن استشهاد القيادي فيها تامر الكيلاني في عملية اغتيال بعبوة لاصقة زرعها کیان الاحتلال.

23 اكتوبر

الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الـ"13" على التوالي

واصلت قوات الاحتلال التضييق على المواطنين الفسطينيين في نابلس، لليوم الثالث عشر على التوالي، من خلال إغلاق بعض الحواجز والطرقات .

25 اكتوبر

5 شهداء و22 إصابة برصاص قوات الاحتلال في نابلس ورام الله

استشهد خمسة مواطنين وأصيب 22 آخرون، في ساعة مبكرة برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينتي نابلس ورام الله.

28 اكتوبر

الآلاف من فلسطينيين يحيون الفجر العظيم بالأقصى والإبراهيمي ومساجد الضفة

أحيا الآلاف، صلاة الفجر بالمسجدين الأقصى بالقدس المحتلة، والإبرهيمي بالخليل، وعددٍ من المساجد في الضفة الغربية المحتلة ضمن فعاليات "الفجر العظيم- فجر الشهداء".

29 اكتوبر

ذكرى الـ66 لمجزرة كفر قاسم

احيا الفلسطينييون الذكرى الـ66 لمجزرة كفر قاسم، والتي راح ضحيتها 49 مواطنا من أبناء الشعب الفلسطيني العزل.

1 نوفمبر

الاحتلال يعتقل عدداً من الفلسطينيين في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في 1 نوفمبر 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدد من الفلسطينيين بالضفة والقدس المحتلتين.

1 نوفمبر

انتخابات "الكنيست" وسط منافسة محتدمة وإجراءات أمنية مشددة

بدأ الناخبون في الكيان الصهيوني في 1 نوفمبر 2022 التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الخامسة خلال أقل من 4 سنوات.

1 نوفمبر

هنية يدعو القادة العرب لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته وحماية المقدسات

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، القادة والزعماء العرب إلى دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته، وإقرار إعلان الجزائر للم الشمل الوطني الفلسطيني.

3 نوفمبر

كتيبة جنين: مجاهدونا حققوا ضربات مباشرة في قوات وآليات العدو

أعلنت سرايا القدس "كتيبة جنين"، أن مجاهديها حققوا ضربات مباشرة في قوات وآليات العدو في عدد من المحاور ويستهدفون قوات الاحتلال في محيط أحد المنازل المحاصرة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

4 نوفمبر

هجمات صهيونية على مواقع في شمال وجنوب ووسط قطاع غزة

اعلنت مصادر فلسطينية عن قصف صهيوني على عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

4 نوفمبر

مسيرة حاشدة للحركة الإسلامية في الاردن دعما لمقاومة الضفة المحتلة

شارك آلاف الأردنيين في مسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة، من أمام المسجد الحسيني بوسط العاصمة عمّان، نصرة للمسجد الأقصى المبارك، ودعما للمقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

7 نوفمبر

الضفة والقدس تسجلان 29 عملا مقاوما خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

15 نوفمبر

استشهاد فلسطيني ومقتل 3 صهاينة بعملية في "أرئيل"

استُشهِد مقاوم فلسطيني وقُتل 3 مستوطنين، وأصيب 2 أخران في عملية طعن ودهس وقعت، في 3 مناطق داخل مستوطنة "أريئيل" الصناعية المقامة على أراضي سلفيت.

18 نوفمبر

غزة ... وفاة 21 شخصا بينهم أطفال جراء حريق كبير داخل بناية سكنية شمال غزة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة عن انتشال 21 جثة من داخل البناية السكنية التي اندلع فيها الحريق بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة مساء اليوم الخميس.

23 نوفمبر

استشهاد طفل متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس

استشهد، طفل متأثرًا بإصابته برصاصة أطلقها عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

23 نوفمبر

مقتل مستوطن وإصابة 21 شخصا جراء انفجارين قرب محطة حافلات تابعة للاحتلال بمدينة القدس

أعلنت مصادر اعلامية وقوع انفجارين في محطتين للحافلات تابعة للكيان الصهيوني بالقدس المحتلة، أدت حتى الآن الى مقتل مستوطن واصابة21 شخصا من الصهاينة.

23 نوفمبر

حماس: عملية القدس نتاج جرائم الكيان الصهيوني و المستوطنين

اعتبرت حركة حماس عملية التفجير بمحطة الحافلات والتي أدت الى إصابة 22 شخص من الصهاينة أنها نتاج جرائم الكيان الصهيوني و المستوطنين.

26 نوفمبر

مونديال قطر؛ فلسطين حاضرة بقوة والكيان الصهيوني منبوذ

اعتبرت صحیفة الغارديان البريطانية أن حضور فلسطين في كأس العالم لكرة القدم بارزة بشدة بينما الكيان الصهيوني منبوذ.

28 نوفمبر

جماهير المغرب ترفع علما فلسطينيا ضخما في مباراة منتخبهم في المونديال

رفعت جماهير المنتخب المغربي، علما فلسطينيا كبيرا، داخل الملعب، خلال المباراة التي انتهت بانتصار للمغرب على بلجيكا بهدفين نظيفين، مقابل لا شيء.

29 نوفمبر

3 شهداء و22 إصابة برصاص الاحتلال في الخليل

استشهد مواطن فلسطيني، وأصيب 21 آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

29 نوفمبر

الفلسطينيون يشجعون الإيرانيين في مباراتهم مع المنتخب الأمريكي

نظم الفلسطينيون في العاصمة القطرية الدوحة فعالية دعم ومساندة للمنتخب الايراني في مباراته المرتقبة مع المنتخب الامريكي في اطار منافسات بطولة كاس العالم في قطر.

1 ديسمبر

الأمم المتحدة تصوت لصالح قرار ينص على إحياء ذكرى "النكبة الفلسطينية"

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على إقامة حدث لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية.

2 ديسمبر

لاعبو منتخب المغرب یرفعون علم فلسطين بعد تأهلهم لثمن نهائي في مونديال قطر

رفع عدد من لاعبي منتخب المغرب علم فلسطين في أوج احتفالاتهم بالتأهل إلى الدور الـ16 من مونديال قطر 2022 عقب فوزهم على كندا 2-1 لحساب الجولة الـ3 من دور المجموعات على ملعب الثمامة.

2 ديسمبر

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الارجنتين باليوم العالمي للتضامن مع فلسطين

شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، تظاهرة بمناسبة "يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني".

3 ديسمبر

"عرين الأسود" تدعو الفلسطينيين إلى الاشتباك مع المستوطنين بكل الوسائل

مجموعة "عرين الأسود" تدعو الفلسطينيين إلى الخروج والتصدي لاعتداءات المستوطنين، والاشتباك معهم بما أتيح من وسائل.

4 ديسمبر

المقاومة الفلسطينية تطلق 5 صواريخ صوب مستوطنات غلاف غزة

أطلقت المقاومة الفلسطينية فجر الأحد، عدة صواريخ صوب مستوطنات غلاف قطاع غزة.

7ديسمبر

احتفال الفلسطينين بفوز الأسود المغربية على اسبانيا في مونديال قطر

نشر حساب " نحو الحرية" مقطع فيديو من فرحة عمت مختلف المحافظات الفلسطينية بتأهل المغرب إلى دور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، بعد تغلبها على إسبانيا.

7 ديسمبر

استشهاد شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية إطلاق نار شرق رام الله

استشهاد الشاب الفلسطيني مجاهد النجار "حامد" (32 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عوفرا"، شرق مدينة رام الله، ظهر اليوم.

9 ديسمبر

مصر تعرب عن قلقها من تصاعد وتيرة عنف الاحتلال في الأرض المحتلة

أعربت جمهورية مصر، عن قلقها البالغ مما تشهده الأراضي المحتلة من أعمال عنف بوتيرة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها استشهاد 3 فلسطينيين بمدينة جنين فجر أمس الخميس.



9 ديسمبر

الرئيس الصيني: لا يمكن أن يستمر الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني إلى أجل غير مسمى

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، لا يمكن أن يستمر الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني إلى أجل غير مسمى.

14 ديسمبر

حماس في ذكرى انطلاقتها الـ35 : المقاومة خيارنا الاستراتيجي حتى ردع الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس في الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقتها أنَّ فلسطين من بحرها إلى نهرها هي أرض الشعب الفلسطيني.

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