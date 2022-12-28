أبرز أحداث العراق في عام 2022

وكالة مهر للأنباء، وداد زاده بغلاني: انه شهدت الساحة العراقية في عام 2022 احداث عديدة وتنوعت هذه الاحداث بين ما هو سياسي على سبيل المثال تشكيلة الحكومة العراقية واختيار رئيس الوزاء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد والتاكيد على العلاقات مع دول الجوار والدول الاخرى لتحسين دور العراق في المنطقة، وايضا على المستوى الثقافي اقامة مراسم زيارة الاربعين بمشاركة مليونية وحسن ضيافة العراق حكومة وشعبا لزوار الاربعين من جيمع انحاء العالم وايضا على المستوى الاقتصادي عقد عدة عقود لتنمية المشاريع الاقتصادية خاصة مع دول الجوار وايضا على المستوى الرياضي خسارة فريق المنتخب العراقي لكرة القدم لصعوده مونديال قطر وفي مايلي جولة عبر الابرز منها:

في شهر يناير؛

1/1/2022: في اول يوم السنة الجديدة توافد الالاف من العراقيين في ساحة الحرية بمنطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد للمشاركة بالمسيرة المليونية لاحياء ذكرى استشهاد قادة النصر اثر الجريمة الأميركية الغادرة قرب مطار بغداد الدولي.

5/1/2022: استهداف قاعدة عين الأسد التابعة لجيش الاحتلال الأمريكي في محافظة الأنبار (غرب) العراقية بعدة صواريخ حيث ان اصبح الجيش الأمريكي في حالة تأهب وتخبط في ظل فشل النظام الدفاعي للتصدي لهذه الصواريخ.

11/1/2022: موافقة مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الإطارية لمشروع مد أنبوب نقل نفط العراق الخام من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر.

22/1/2022: استعادة خمس قطع أثرية ثمينة من الولايات المتحدة الأميركية كانت قد سرِقت خلال الثلاثين عاماً الماضية، مبيناً أن ذلك يندرج ضمن جهود إعادة آثار العراق المهربة.

24/1/2022: بداية صفحة جديدة بين العلاقات التأريخية العراقية السعودية منها انجازات فتح منفذ عرعر المغلق منذ سنوات ولما له من فوائد كبيرة وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن الربط الكهربائي لاستبدال الطاقة.

28/1/2022: استهدفت قاعدة فيكتوريا التي تضم عسكريين أميركيين في مطار بغداد، حيث دوت صافرات الإنذار فيها بالتزامن مع الذكرى الثانية لاستهداف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني الشهيد الحاج قاسم سليماني.

فبراير؛

4/2/2022: اعلنت شركات مصرية جاهزيتها للمشاركة في إعادة إعمار العراق، وكشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر جاهزة للبدء الفوري في تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، وتنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة إعمار العراق التي سبق التشاور بشأنها، منوهًا بأن المشروعات التي تم تنفيذها في مصر خلال السنوات الماضية، أكسبت الشركات المصرية خبرة متميزة، وسرعة كبيرة في إنجاز المشروعات.

5/2/20022: العراق يتسلم من لبنان 337 قطعة أثرية مهربة، وأن "عملية التسليم ستتم في المتحف الوطني اللبناني برعاية وحضور وزير الثقافة اللبناني وبمشاركة السفير العراقي في لبنان ووفد عراقي ومؤسس متحف نابو جواد عدرا".

10/2/2022: أعلنت لجنة التعويضات بالأمم المتحدة إن العراق استكمل دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزوه الكويت واحتلاله لها عام 1990.

25/2/2022: نقل أحد عشر سجينا إيرانيا في العراق إلى سجون داخل إيران في إطار اتفاق لنقل المحكوم عليهم بين البلدين.

مارس؛

13/3/2022: استهدفت "صواريخ باليستية" من خارج الحدود أربيل العراق، كما انه أعلن مسؤولون أكراد عن سقوط 12 صاروخاً باليستياً على أربيل كردستان العراق دون وقوع إصابات، فيما نقل التلفزيون العراقي الرسمي عن قوة مكافحة الإرهاب أن الصواريخ أطلقت من خارج العراق.

23/3/2022: اعلن “التحالف الثلاثي” الذي يجمع “التيار الصدري” و”السيادة” و”الحزب الديمقراطي”، تشكيل الكتلة النيابية الآكثر عددا، واختيار اسم “إنقاذ وطن” لتحالفهم. كما كشف عن ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية، وجعفر الصدر لمنصب رئاسة الحكومة العراقية بشكل رسمي.

26/3/2022: البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد ويؤجل الجلسة وذلك بسبب عدم تحقق نصاب الثلثين بعد إعلان قوى الإطار التنسيقي الشيعي وحلفائها البالغ عددهم 126 نائباً مقاطعة الجلسة. تم تأجيل الجلسة .

30/3/2022: صدمة وغضب في العراق بعد الخيبة المونديالية لـ "أسود الرافدين"، سادت أجواء من خيبة الأمل والانتقادات بعد تبخّر حلم العراق ببلوغ نهائيات كأس العالم في كرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، إذ كان يمنّي أبناء الرافدين النفس بالعبور إلى الملحق الآسيوي على أقل تقدير وتحقيق حلم منتظر منذ أكثر من 36 عامًا لخوض غمار المونديال.

وبلغ العراق نهائيات كأس العالم مرة واحدة في تاريخه، في مونديال المكسيك 1986 بفضل نخبة من النجوم كتبت تاريخًا لكرة القدم لا يزال راسخًا في ذاكرة البلاد ويتغنى بها العراقيون مع كل انتكاسة يمر بها "أسود الرافدين".

أبريل؛

12/4/2022: بعد دعوة لهدم المراقد بالعراق.. الصدر يطالب بالمحاسبة والشرطة تغلق مقار المرجع محمود الصرخي، ان الصرخي يمتلك مناصرين في محافظات الجنوب، ومعروف بآرائه المنتقدة للأحزاب التي حكمت العراق بعد عام 2003، ولديه مواقف رافضة للسيستاني خاصة إعلان الجهاد ضد تنظيم الدولة.

18/4/2022: تركيا تعلن عن عملية عسكرية شمال العراق ضد قصف أهداف وملاجئ ومخازن ذخيرة لمسلحين أكراد بشمال العراق.

19/4/2022: العواصف الترابية تضرب مدن وقرى العراق طوال السنة.. ما هي الأسباب، ربما تأتي الحلول من خلال توفير مصدر دائم للمياه في المناطق الباعثة للغبار من أجل إدامة النبات الطبيعي لتلك المناطق، فضلا عن أهمية العمل على تطوير مواد بيولوجية أو نانوية تعمل على تثبيت التربة فيها.

21/4/2022: عقارات بغداد ترتفع بشكلٍ مهول.. ما السر؟ ترتفع أسعار العقارات في العاصمة العراقية بغداد، بشكل لافت، يتجاوز قدرة الطبقة المتوسطة أو الموظفين على شراء منزل أو قطعة أرض في أغلب مناطقها، بينما رأى مختصون أن استدارة المسؤولين نحو الداخل، شكّلت جزءًا كبيرًا من هذا الارتفاع.

26/4/2022:جولة خامسة "إيجابية" من مفاوضات إيران والسعودية، وصفت وزارة الخارجية العراقية، جولة المفاوضات الخامسة بين إيران والسعودية بـ"الإيجابية"، معتبرة أنها "قد تثمر عن استئناف التمثيل الدبلوماسي بين البلدين".

مايو؛

4/5/2022:"توطين صناعة الأسلحة".. العراق يعلن بدء تصنيع طائرات مقاتلة، حيث أعلنت هيئة التصنيع الحربي العراقية، عن دخول خطوط إنتاجية جديدة لصناعة الأسلحة والعتاد الخفيف إلى الخدمة، وسعيها نحو تجميع طائرات قتالية، وتصنيع أخرى للمراقبة.

12/5/2022: العراق يبرم اتفاقاً مع إيران لضمان عدم انقطاع الكهرباء في الصيف، حيث قال وزير الكهرباء العراقي إن بلاده وافقت على سداد ديون بقيمة 1.6 مليار دولار لإيران بحلول الأول من يونيو لتأمين إمدادات غاز ثابتة لتوليد الكهرباء خلال الصيف.

15/5/2022: الصدر يتحول للمعارضة ويتخلى عن تشكيل الحكومة 30 يوما، زعيم التيار الصدري، قال إنه سيمنح القوى المنافسة فرصة تشكيل الحكومة خلال تلك الفترة، قبل اتخاذ خطوة أخرى.

31/5/2022: اكتشاف مدينة أثرية تعود إلى ما قبل الميلاد شمالي العراق، حيث أعلنت دائرة الآثار في محافظة دهوك، ضمن إقليم كردستان، شمالي العراق،عن اكتشاف موقع أثري داخل حوض نهر دجلة بعد انحسار مياه النهر، يضمّ قصراً ومجموعة من المباني، إضافة إلى سور حجري.

شهر يونيو؛

12/6/2022: استضافة العراق للاسبوع السينمائي الايراني، حيث اعلن وزير الثقافة حسن ناظم، ان العراق سيستضيف الأسبوع السينمائي الايراني، فيما اكد وزير الثقافة الايراني محمد مهدي اسماعيلي وجود تعاون ثقافي وفني في خصوص الشؤون الدينية مع العراق.

16/6/2022: العراق يبدأ سداد ديون الغاز الإيراني وسط آمال بانتهاء أزمة الكهرباء، حيث أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، البدء فعلياً بعملية سداد ديون الغاز الإيراني، فيما أكدت أن حاجة العراق تصل إلى أكثر من 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لتشغيل محطاته الكهربائية.

شهر يوليو؛

14/7/2022: العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم لمواجهة العواصف الترابية، ان " وزير البيئة جاسم الفلاحي وقع مع نظيره الايراني علي سلاجقة مذكرة تفاهم لمواجهة الغبار والعواصف الترابية". وفي وقت سابق كشفت وزارة الخارجية عن مساع لتأسيس حوار إقليمي جماعي بشأن العواصف الترابية والتغيرات المناخية، فيما أشارت إلى عقد مباحثات معمقة مع الجانب الإيراني بشأن البؤر الغبارية،

24/7/2022: العراق يتسلم 125 قطعة أثريّة مُستعارة من ألمانيا، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، عن تسلُّم العراق 125 قطعة أثريّة مُستعارة من ألمانيا.

وذكر الصحاف ان "سفارة جُمهوريَّة العراق في برلين، تسلّمت (125) قطعة أثريّة من قبل سوزان بولوك من معهد آثار الشرق الأدنى التابع لجامعة برلين الحرة"، مبيناً، أن "القطع، مُستعارة لغرض الدراسة منذ التسعينيات من موقع ابوصلابيخ تعود إلى حقبة أوروك/ 4".

شهر أغسطس؛

11/8/2022: العراق يمدد صفقة المحروقات مع لبنان لمدة عام، حيث قال رئيس الوزراء اللبناني المؤقت، إن الحكومة العراقية وافقت على مواصلة إمداد شركة الكهرباء اللبنانية بزيت الوقود الثقيل لعام آخر، مما يخفف الضغط على شبكة الكهرباء في البلاد.

13/8/2022: أزمة النظام السياسي في العراق تدخل أخطر مراحلها، حيث تفجرت أزمة النظام السياسي في العراق بطريقة مختلفة بعد الانتخابات المبكرة التي أجريت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021؛ تلك الانتخابات التي جرى القدح في نتائجها جاءت بعد ما سمي «حراك» أو «انتفاضة» أو «ثورة أكتوبر» 2019، التي هزت أركان نظام ما بعد عام 2003 الذي صممه وأخرجه الأميركيون بعد احتلالهم العراق ذلك العام.

شهر سبتمبر؛

1/9/2022: افتتاح وحدة لإنتاج الهيدروجين.. الأولى من نوعها، حيث افتتحت وزارة النفط العراقية، وحدة لإنتاج الهيدروجين، التي تُعَد الأولى من نوعها في البلاد. ويأتي افتتاح الوحدة الجديدة في إطار جهود العراق للحاق بركب الدول في التحول إلى الطاقة النظيفة.

17/9/2022: زيارة الأربعين، أكثر من 21 مليون شخص شاركوا في المراسم الدينية في كربلاء، وتتحوّل كربلاء التي تضمّ مرقدي الإمام الحسين وأخيه العبّاس، إلى وجهة مهمّة بالنسبة للشيعة. حيث أحيا أكثر من 21 مليون شخص من جميع أنحاء العالم، بينهم 3 ملايين إيراني، أربعين الإمام الحسين في مدينة كربلاء في وسط العراق.

19/9/2022: العراق والأردن وفرنسا يبحثون عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانيَّة، حيث بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع وزير الخارجيَّة الأردنيّ أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة كاترين كولونا، عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانيَّة.

شهر اكتوبر؛

الكلام الاخير :

ان حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تواجه عدة تحديات منها: قضية اللاجئين، محاربة الفساد، قانون النفط والتعامل مع عودة داعش والأزمة الصحية، وكذلك موضوع توفير الكهرباء وتقديم الخدمات للشعب العراقي، والأهم طرد القوات الأجنبية وخاصة العسكرية الأمريكية، من أهم القضايا التي يجب على الحكومة الجديدة معالجتها.

الحل ليس في الخطابات السياسية. بل هي محاولة لاستعادة الثقة، فالثقة لا تعني المشاركة وتشكيل الحكومة أو عدم تشكيلها، بل تعني أن من هو في الحكومة يجب ان يعتمد عليه الجميع لحل مشاكل العراق داخليا او خارجيا.

ونامل ان العراق حكومة وشعبا يرى الهدوء داخليا و ايضا على الساحة الاقليمية والدولية كما انه رأينا في الفترة الاخيرة محاولات محمد شياع السوداني لاعادة دور العراق في المنطقة خلال التعامل مع دول الجوار والعالم.

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