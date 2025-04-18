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١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:١١ ص

اقامة مراسم اليوم الوطني للجيش في انحاء البلاد..إيران تستعرض جزءا من قدراتها العسكرية الهائلة

اقامة مراسم اليوم الوطني للجيش في انحاء البلاد..إيران تستعرض جزءا من قدراتها العسكرية الهائلة

تحتفل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة، باليوم الوطني للجيش باستعراضات عسكرية ضخمة في جميع أنحاء البلاد، لعرض أحدث الإنجازات العسكرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يشارك كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين في احتفالات يوم الجيش الوطني الجارية في طهران.

تم تسمية يوم 29 من شهر فروردين الإيراني بيوم الجيش الوطني من قبل مؤسس الثورة الإسلامية الراحل الإمام الخميني (رض).

تم إدراج يوم الجيش الوطني في التقويم الإيراني بعد رسالة تاريخية من مؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل الإمام الخميني في أبريل/نيسان 1979.

وأعرب سماحته عن دعمه القوي للجيش وأمر قواته بإقامة مسيرات ضخمة في جميع أنحاء البلاد في 18 أبريل من كل عام للتعبير عن استعدادها القتالي.

القرار التاريخي للإمام الخميني جاء بعد دعاية معادية لتقويض الجيش بعد مهماته الناجحة في قمع أعمال الشغب والتحركات الانفصالية.

رمز الخبر 1956774
جواد ماستری فراهانی

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