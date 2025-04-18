قائد القوات البرية للجيش: تنفيذ أي تهديد سيواجه بتهديد عملي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوات البرية للجيش العميد كيومرث حيدري قال اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني، ان الجيش والقوات البرية بلغا تلك المرحلة من الاكتفاء الذاتي للرد على اي تهديد في اي حقبة زمنية واي حجم كان.

واضاف العميد حيدري ان الجيش والحرس الثوري، نابعان كلاهما من الثورة الاسلامية.

واوضح ان الجيش والحرس الثوري لديهما مهام مختلفة لكنهما يكملان احدهما الاخر، فكلاهما يحميان ويصونان الجمهورية الاسلامية.

وتابع ان المادة 143 من الدستور تقول ان الجيش يتولى مهمة الدفاع عن استقلال الجمهورية الاسلامية ووحده اراضيها.

وخاطب الاعداء وكل من يوجه تهديدا لبلاده قائلا: نحن نقول لأعدائنا أنه إذا هددونا فسوف نهددهم، وإذا نفذوا تهديداتهم فسوف ننفذ تهديدنا ضدهم.

واكد ان اي مناوئ للثورة وعدو لدود، يجب ان يعلم أنه إن كان يريد اقتراف اعمال الشر والخبث، فان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية سيكون له بالمرصاد وسيقضي عليه تماما.