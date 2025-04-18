عرض أنواع مختلفة من طائرات الاستطلاع والهجوم العسكرية الإيرانية

وأفادت وكلة مهر للأنباء، أنه تم عرض أنظمة طائرات بدون طيار، بما في ذلك طائرات مسيرة انتحارية تابعة للجيش الإيراني، أمام المنصة خلال الاستعراض العسكري بمناسبة يوم الجيش الإيراني صباح اليوم.

وتتمتع أنظمة الطائرات بدون طيار التي تم استعراضها، بالقدرة على تنفيذ العمليات في مجالات الاستطلاع والقتال والانتحار والدفاع وغيره، وتشمل طائرة بدون طيار من طراز مهاجر 6، وطائرة بدون طيار من طراز مهاجر 2، وطائرة بدون طيار من طراز مهاجر 4، وطائرة بدون طيار من طراز أبابيل 4، وطائرة بدون طيار من طراز آراش، وطائرة بدون طيار من طراز يسير.

كما تم عرض أنظمة طائرات بدون طيار تعتمد على الشبكات وقادرة على تنفيذ عمليات جماعية.

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