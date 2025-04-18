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١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٠٢ ص

عرض أنواع مختلفة من طائرات الاستطلاع والهجوم العسكرية الإيرانية

عرض أنواع مختلفة من طائرات الاستطلاع والهجوم العسكرية الإيرانية

شهد الاستعراض العسكري بمناسبة يوم الجيش الإيراني في طهران عرض مجموعة متنوعة من أنظمة الطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات الانتحارية بدون طيار التابعة للجيش.

وأفادت وكلة مهر للأنباء، أنه تم عرض أنظمة طائرات بدون طيار، بما في ذلك طائرات مسيرة انتحارية تابعة للجيش الإيراني، أمام المنصة خلال الاستعراض العسكري بمناسبة يوم الجيش الإيراني صباح اليوم.

وتتمتع أنظمة الطائرات بدون طيار التي تم استعراضها، بالقدرة على تنفيذ العمليات في مجالات الاستطلاع والقتال والانتحار والدفاع وغيره، وتشمل طائرة بدون طيار من طراز مهاجر 6، وطائرة بدون طيار من طراز مهاجر 2، وطائرة بدون طيار من طراز مهاجر 4، وطائرة بدون طيار من طراز أبابيل 4، وطائرة بدون طيار من طراز آراش، وطائرة بدون طيار من طراز يسير.

كما تم عرض أنظمة طائرات بدون طيار تعتمد على الشبكات وقادرة على تنفيذ عمليات جماعية.

/انتهى/

رمز الخبر 1956771
شیرین سماره

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