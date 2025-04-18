بزشكيان في يوم الجيش: الجيش هو حصن النظام والأمة المنيع، وبوجودكم نتفاوض من موقع القوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد في كلمة خلال مراسم استعراض يوم الجيش بالقرب من مرقد الإمام الخميني، ان "الجيش هو حصن النظام والأمة المنيع، وبوجود أبنائه تتحقق أمنية المجتمع وطمأنينته، فالجيش رمز عزة الأمة، وسند الولاية، والعامل الأساسي في ضمان الأمن والاستقرار بالبلاد."

وأوضح الرئيس بزشكيان أن القوات المسلحة الايرانية تلعب دوراً حيوياً في استقرار إيران، مشدداً على أن "غياب هذه القوة العظيمة كان سيفقد المجتمع أمنه وسكينته. وجود الجيش والقوات المسلحة هو ضمانة الاستقرار الداخلي وعزة الجمهورية الإسلامية إقليمياً.

وتابع قائلاً: "بفضل تضحيات العسكريين، نستطيع اليوم أن ننطلق في مفاوضاتنا الإقليمية والدولية بثقة، في اطار ارساء السلام واستقرار مد جسور العلاقات. لقد أثبتنا للعالم أننا قوة صامدة لا تُنازَع."

وأشاد الرئيس بالبنية التنظيمية الفريدة للجيش، قائلاً: "على عكس بعض المؤسسات الحكومية، حافظ الجيش على تماسكه البنيوي دون أي انحراف، ليكون نموذجاً مؤسسياً فريداً في البلاد".

وأكد بزشكيان ان سبب هذا الثبات هو "حكمة وتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية، موضحاً أن الأعداء سعوا بعد الثورة إلى تفكيك الجيش لتنفيذ مؤامراتهم، "لكن بصمود قائد الثورة ودعمه، بقي الجيش صخرة صلبة، وكان عماداً في الدفاع المقدس."

واضاف ان ايران وبدعم من الجيش والقوات العسكرية والشرطية والامنية تقدم نفسها كقوة راسخة في منطقتها. مؤكدا ان الجيش يواصل مساره وحركته بوصفه نموذجا تنظيميا واداريا منظما وفريدا في البلاد.

وقال في جانب اخر من كلمته ان الاعداء حاولوا في بداية الثورة الاسلامية، تقويض الجيش لكن ذلك لم يحصل ببركة وجود قائد الثورة وبقي الجيش قويا.

واكد ان حضور الجيش احبط احلام ومخططات الاعداء الذين وجدوا ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية هم ابطال وضعوا ارواحهم على اكفهم ولا يمكن صدهم بهذه البساطة.

واوضح ان جميع معداتنا العسكرية في بداية الثورة، كانت تعتمد على الاجانب ولتوفير ابسط التجهيزات الدفاعية، كنا نعتمد على الاعداء، لكننا اليوم نعتز بان جيشنا القوي يمضي قدما بقدرة في مجال تصنيع جميع الادوات والمعدات العسكرية اللازمة في الجو والبر والبحر.

واكد ان الجيش هو سند ودعامة للحكومة والشعب وكان متواجدا في الساحة في جميع الازمات، وحينما تكون البلاد بحاجة الى قوات مضحية وباسلة، فان افراد جيشنا وقواتنا المسلحة يدخلون الساحة كسند وداعم للشعب والحكومة.

واشاد رئيس الجمهورية بخدمات جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية قائلا ان جهود هؤلاء الاعزاء من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس يبعث على فخر البلاد وشموخها فحسب بل يسهم من خلال نقل التكنولوجيا من داخل الجيش الى الصناعة والتجارة والجامعات الى تنمية البلاد وتطورها.

وقال في الختام ان النشيد الذي دوى صداه اليوم عن الوحدة والانسجام والوئام، مؤشر على الايمان والاعتقاد الذي جعل الشعب العزيز يقف صفا مرصوصا ببركة هذه الرسالة والرؤية ولن يسمح للعدو حتى ان يفكر بتدبير الموامرات.

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