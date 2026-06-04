تجسيد الوحدة الوطنية في مرقد الإمام, انطلاق فعاليات الذكرى السنوية لرحيل الخميني الكبير

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه في الذكرى السابعة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني (رض)، مؤسس الثورة الإسلامية الكبير، يتوافد مرة أخرى حشود غفيرة من الشعب الإيراني الشريف، بمشاركة واسعة وحماسية في مراسم تكريم ذكرى ذلك القائد العظيم، ليُظهِروا ولاءهم لمُثل الثورة الإسلامية والإمام الراحل ومقام القائد الأعلى.

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، يشهد مرقد الإمام الخميني (رض) ومئات المدن والقرى في البلاد، حضوراً عاشقاً لجماهير لا تزال، رغم مرور 37 عاماً على رحيل مهندس الثورة الكبير، تعتبر طريقه وفكره ومدرسته بمثابة نور هداية للأمة الإيرانية.

تشير الأنباء والتقارير الواردة من جميع أنحاء البلاد إلى إقامة مهيبة لمراسم إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني (رض)، ومشاركة واسعة للجماهير في هذه الاحتفالات؛ وهو حضور يجسّد استمرار ارتباط الشعب الإيراني بقيم الثورة الإسلامية وإرث مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الخالد.