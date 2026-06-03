لجنة إحياء ذكرى العروج الدامي للإمام المجاهد الشهيد تصدر بيان حول مراسم التشييع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان لجنة إحياء ذكرى العروج الدامي للإمام المجاهد الشهيد، سماحة آية الله الخامنئي، في بيانها الاول:

بسم الله الرحمن الرحيم

نتقدّم بالتهنئة بحلول عيد الغدير الأغرّ، ونتضرّع بالتبجيل للذكرى السابعة والثلاثين لرحيل مؤسّس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الإمام الخميني (رض)، ونُحيط علما الشعب الايراني العظيم وأحرار العالم، ومُحبّي قائد الثورة الإسلامية الشهيد، سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (قدّس الله نفسه الزكية)، بأنّ الأجهزة المسؤولة والمجموعات الشعبية تتابع التخطيطات اللازمة لإقامة مراسم الوداع والتشييع والتدفين للإمام المجاهد الشهيد، وبناء على ذلك فإنّ الإشاعات وبعض التكهّنات الإعلامية الصادرة لا اعتبار لها.

وسيتم الإعلان عن البرامج، والإجراءات الإعلامية، وتفاصيل هذا الحدث العظيم في البيانات اللاحقة الصادرة عن لجنة إحياء ذكرى العروج الدامي للإمام المجاهد الشهيد، سماحة آية الله العظمى الخامنئي (قدّس الله نفسه الزكية)، إن شاء الله.