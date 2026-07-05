اليوم الثاني لمراسم الوداع مع القائد الشهيد...آية الله سبحاني يؤم الصلاة على جثمان الامام الخامنئي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ اليوم الثاني من مراسم الوداع مع جثمان القائد الشهيد سماحة آية الله العظمى الامام السيد على الخامنئي في الساعات الأولى من الصباح بحضور جماهيري غفير من مختلف شرائح المجتمع في مصلى الإمام الخميني (رحمه الله) في طهران واقام سماحة آية الله جعفر سبحاني صلاة الجنازة على جثمان القائد الشهيد وأعضاء اسرته.

وفي اليوم الثاني من هذه المراسم، لا تزال جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والإغاثية والخدمية على أهبة الاستعداد لخدمة المعزين. ساهمت مسارات الدخول والخروج، وانتشار فرق الإغاثة، وأماكن الصلاة، وخدمات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب النظام المثالي للحشود، في تهيئة الظروف اللازمة لاستمرار المراسم في جو هادئ ومنظم. وقد حوّلت تلاوة القرآن الكريم، وإنشاد المراثي، والحضور الجماهيري الحاشد، مصلى الإمام الخميني (رحمه الله) إلى مشهدٍ يعكس التعاطف الوطني، والحزن، والامتنان؛ مشهدٌ يروي استمرار حضور الشعب في وداع أحد أهم الشخصيات في التاريخ الإيراني المعاصر.