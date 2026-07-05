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٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٧:٣٨ ص

آية الله سبحاني سيُصلي على جثمان القائد الشهيد للثورة الاسلامية

آية الله سبحاني سيُصلي على جثمان القائد الشهيد للثورة الاسلامية

وفقا لبرامج اليوم الثاني من مراسم وداع جثمان القائد الشهيد للثورة الاسلامية وأسرته أن آية الله جعفر سبحاني سيؤمّ صلاة الجنازة بعد قليل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيؤمّ آية الله جعفر سبحاني صلاة الجنازة على جثمان القائد الشهيد للثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي وأسرته.

ونظرًا لأهمية هذا الحدث، ستُقام صلاة الجنازة اليوم ثلاث مرات: الأولى على جثمان شهيد القائد الشهيد للثورة، والثانية على جثمان الشهيدة البشري حسيني الخامنئي، والشهيد مصباح الهدى باقري، والشهيدة زهرا حداد عادل، والثالثة على جثمان حفيدته زهرا محمدي كلبايكاني.

وبحسب إعلان مقر مراسم الوداع مع القائد الشهيد، ستقام صلاة الجنازة على جثمان القائد الشهيد للثورة الإسلامية في تمام الساعة الثامنة صباحاً اليوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1972049
جواد ماستری فراهانی

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