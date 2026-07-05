وسيلة إعلام روسية: إيرانيون يرددون هتافات الثأر في مصلّى الإمام الخميني بطهران

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء أن «روسيا اليوم، القسم العربي لشبكة RT " نشرت مقاطع مصوّرة توثق الحضور الكثيف للمعزّين في مراسم تشييع قائد إيران الشهيد في مصلّى الإمام الخميني بطهران، وقالت في تقريرها: ملايين الإيرانيين يؤدّون صلاة الجنازة على أفراد أسرة قائد إيران الشهيد.

وأضاف التقرير أن المشاركين في المراسم ردّدوا هتاف يا لثارات الحسين

وكانت وسائل إعلام أخرى في المنطقة والعالم قد سلّطت الضوء أيضاً على المشاركة المليونية للإيرانيين في هذه المراسم، لليوم الثاني على التوالي، في مصلّى الإمام الخميني بطهران.