تمديد مراسم الوداع مع الجثمان الطاهر للامام الشهيد في مصلى طهران حتى العاشرة مساءً

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه نظراً للازدحام الشديد والحضور المكثّف لمختلف فئات الشعب لتوديع الجثمان الطاهر فقد تقرر تمديد وقت المراسم، ووفقاً لما أعلنه المنظمون، جاء هذا القرار بهدف إتاحة الفرصة للمشاركة والوداع لجميع المعزين الذين لا يزالون يتواجدون على الطرق المؤدية إلى مصلّى الإمام الخميني (رض).

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توافد حشود مليونية من مختلف أنحاء البلاد إلى مصلّى الإمام الخميني (رض) للمشاركة في مراسم الوداع، ونظراً لاستمرار تدفق المعزين، سيستمر برنامج المراسم حتى الساعة العاشرة مساء.