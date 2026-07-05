  1. إيران
  2. السياسة
٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٩:٢٦ م

تمديد مراسم الوداع مع الجثمان الطاهر للامام الشهيد في مصلى طهران حتى العاشرة مساءً

تمديد مراسم الوداع مع الجثمان الطاهر للامام الشهيد في مصلى طهران حتى العاشرة مساءً

في أعقاب الإقبال الجماهيري الواسع واستمرار حضور المعزين، تم تمديد وقت إقامة مراسم الوداع مع الجثمان الطاهر للامام الخامنئي الشهيد (رض) وشهداء أسرته في مصلّى الإمام الخميني (رض) بطهران حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الاحد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه نظراً للازدحام الشديد والحضور المكثّف لمختلف فئات الشعب لتوديع الجثمان الطاهر فقد تقرر تمديد وقت المراسم، ووفقاً لما أعلنه المنظمون، جاء هذا القرار بهدف إتاحة الفرصة للمشاركة والوداع لجميع المعزين الذين لا يزالون يتواجدون على الطرق المؤدية إلى مصلّى الإمام الخميني (رض).

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توافد حشود مليونية من مختلف أنحاء البلاد إلى مصلّى الإمام الخميني (رض) للمشاركة في مراسم الوداع، ونظراً لاستمرار تدفق المعزين، سيستمر برنامج المراسم حتى الساعة العاشرة مساء.

رمز الخبر 1972070

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات