انطلاق مناورات "فدائي من أجل إيران" بحضور 313 ألف فدائي إيراني

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مناورات "فدائي من أجل إيران" بحضور 313 ألف فدائي إيراني قد انطلقت من صباح اليوم الجمعة بحضور الشعب الفدائي لإيران.

وكان ساسان زارع، المتحدث باسم المقر الشعبي لحملة "فدائي من أجل إيران"، قد أشار إلى مشاركة 31 مليون شخص في هذه الحملة، قائلاً إن تسجيل 31 مليون شخص في حملة "فدائي من أجل إيران" أظهر بوضوح أن الشعب هو العمود الأساسي للأمن الوطني.

وشدد زارع، في معرض إشارته إلى أن إعلان الاستعداد لتشكيل جيش شعبي من 30 مليوناً هو أمر غير مسبوق في التاريخ، على أن هذا الحضور الشعبي الواسع كان له صدى ملحوظ داخل البلاد وخارجها.