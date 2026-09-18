كوريا الجنوبية لترامب: لن يكون هناك إرسال قوات إلى مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن آر تي أن "لي جاي ميونغ"، رئيس كوريا الجنوبية، أكد أن بلاده لن تنشر قوات في مضيق هرمز أبداً.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه أميركا ضغوطها على كوريا الجنوبية للتدخل في إعادة فتح مضيق هرمز.

وكان دونالد ترامب، الرئيس الأميركي، قد أكد سابقاً أنه طلب من رئيس كوريا الجنوبية المشاركة في هذه العملية، لكنه قوبل برد سلبي.

وكان وزير خارجية كوريا الجنوبية قد بحث في اتصال هاتفي مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط ووضع مضيق هرمز.

وقال أحد مسؤولي وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في شرحه لهذه المحادثة، إن وزير الخارجية نقل موقفهم القائل بأنه لم يُتخذ أي قرار بشأن إرسال محتمل، وشدد على أهمية إعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن.

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