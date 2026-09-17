اعتراف أميركا بإسقاط طائرتين مسيّرتين من نوع MQ1 من قبل إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن شبكة سي بي إس أقرت، نقلاً عن بعض المسؤولين الأميركيين، بأن إيران أسقطت طائرتين مسيّرتين من نوع MQ1 خلال الأيام القليلة الماضية.

ويأتي اعتراف المسؤولين الأميركيين بإسقاط هاتين الطائرتين المسيّرتين في وقت كانت فيه دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي قد أعلنت سابقاً أن طائرة مسيّرة متطورة من نوع MQ1 تم اعتراضها وتدميرها بواسطة النظام الدفاعي الجوفضائي الحديث للحرس الثوري، وتحت سيطرة الشبكة الموحدة للدفاع الجوي في البلاد، فوق أجواء مضيق هرمز.

كما أعلنت مصادر مطلعة أنه صباح اليوم، تم تدمير طائرة مسيّرة متطورة من نوع MQ-9 تابعة للجيش الأميركي الإرهابي، كانت تنتهك الأجواء الإيرانية في المنطقة العامة لجزيرة قشم، بنيران الأنظمة الحديثة المتطورة للدفاع الجوي الجوفضائي للحرس الثوري الإسلامي.

وبحسب هذا التقرير، نُفذت عملية اعتراض وتدمير هذه الطائرة المعتدية في إطار الشبكة الموحدة للدفاع الجوي في البلاد، وبالاعتماد على قدرات أنظمة الرادار والصواريخ المحلية.

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