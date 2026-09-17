مارين لوبان: إيران أقوى بكثير مما تصور ترامب

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن تلفزيون رويترز أن مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، قالت في كلمة لها حول العدوان غير القانوني الأميركي والصهيوني على إيران، مخاطبة ترامب: لا يزال علينا أن نعرف ماذا كان ينوي أن يفعل هناك؛ لأننا حتى الآن لا نعرف ما كان هدفه.

وأضافت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي أن ترامب لم يحقق أهدافه الحربية ضد إيران بشكل واضح، وهو يشعل العالم بأسره. وقالت إنهم اليوم في وضع يهددهم فيه خطر التضخم العالمي؛ وهو تضخم ستكون له تداعيات على جميع الأمم.

ثم أضافت مارين لوبان أنه من الأفضل إقناع الولايات المتحدة بعدم الذهاب إلى حرب مع دولة ذات حضارة عريقة؛ دولة معقدة، ومن المحتمل أنها أقوى بكثير مما تصوره دونالد ترامب.

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