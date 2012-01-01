هنية سيزور ايران قريبا

وضم وفد هنية وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة علاء الرفاتي والناطق باسمها طاهر النونو ومستشار هنية يوسف رزقة وذلك في أول جولة من نوعها في المنطقة منذ الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وسيلتقي هنية، رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في مقر إقامته في اسطنبول مساء اليوم لبحث سبل التعاون و كافة التطورات الفلسطينية بما فيها ملف المصالحة إضافة إلى التغييرات التي تشهدها المنطقة.

وكان هنية بدأ الأحد الماضي جولة في المنطقة شملت مصر والسودان، وستشمل حسب مصادر فلسطينية إيران وقطر وتونس والبحرين./انتهي .