https://ar.mehrnews.com/news/1895438/ ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٣٣ رمز الخبر 1895438 الفيديو الفيديو ١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٣٣ شريط مصور النغمات الصادرة عن الشمس بلغة الموسيقى / فيديو تمكن العلماء بالتعاون مع اخصائيين الموسقيين من تحويل الاصوات الصادرة من الشمس تحت مشروع اطلق عليه اسم (SoSH). تحميل 4 MB رمز الخبر 1895438 سمات اصوات الشمس وكالة ناسا لغة الموسيقى مطالب مرتبط البطولة العالمية لسباق الدرجات الجبلية في ايران / صور حصاد القمح في محافظة "اردبيل" الايرانية / صور الفنون اليدوية في محافظة "زنجان" / صور
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