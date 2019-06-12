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١٢ يونيو ٢٠١٩ - ١٦:٣٣

شريط مصور

النغمات الصادرة عن الشمس بلغة الموسيقى / فيديو

النغمات الصادرة عن الشمس بلغة الموسيقى / فيديو

تمكن العلماء بالتعاون مع اخصائيين الموسقيين من تحويل الاصوات الصادرة من الشمس تحت مشروع اطلق عليه اسم (SoSH).

تحميل 4 MB

            

رمز الخبر 1895438

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