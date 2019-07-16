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١٦ يوليو ٢٠١٩ - ١٢:١٧

حكومة "البحرين" وأياديها الطّولى في دعم الإرهاب

حكومة "البحرين" وأياديها الطّولى في دعم الإرهاب

كشف البرنامج المعروف "ما خفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة في حلقته الأخيرة معلومات تفضح الإرتباط الوثيق بين النظام البحريني والمجموعات الإرهابية وخصوصاً "القاعدة".

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افادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "قناة الجزيرة" ان من اهم ما صرحت به حلقة برنامج "ماخفي أعظم" الاخيرة تسجيل ل"هشام هلال محمد البلوشي" قائد زمرة "أنصار الفرقان"المعروف ب"هشام العزيزي".

فبعد أن أُعدم "عبد المالك ريكي"انقسمت مجموعة "جند الله"الإرهابية إلى أكثر من فصيل أهمهم "جيش العدل "وانصارايران".

يذكر ان مؤسس فصيل "انصار إيران"لقي مصرعه في باكستان تحت ظروف غامضة. وبعدها تم إدغام فصيل "أنصار إيران "بفصيل "الفرقان" ليشكلوا بدورهم تنظيم"أنصار الفرقان"الإرهابي بقيادة"هشام محمد البلوشي" المعروف داخلياً ب"محمد العزيزي" الذي كشفت له حلقة "ماخفي اعظم"  تسجيلات قال فيها إن المخابرات البحرينية جندته عام 2006 للقيام بمهمات تجسس وتنفيذ عمليات إرهابية داخل إيران، قبل أن تقتله السلطات الإيرانية في 2015.   /انتهى/

رمز الخبر 1896326

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