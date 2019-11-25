https://ar.mehrnews.com/news/1899472/ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٦:١٩ رمز الخبر 1899472 الصور الصور ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٦:١٩ تقرير مصور اجتماع علني لمجلس الشورى الاسلامي اقيم الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاثنين بحضور وزير الصناعة والتجارة والمعادن "رضا رحماني" الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي رمز الخبر 1899472 سمات مجلس الشورى الاسلامي ايران علي لاريجاني مطالب مرتبط لاريجاني يدعو الى السيطرة على ارتفاع أسعار السلع
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