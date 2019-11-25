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٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٦:١٩

تقرير مصور

اجتماع علني لمجلس الشورى الاسلامي

اجتماع علني لمجلس الشورى الاسلامي

اقيم الاجتماع العلني لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاثنين بحضور وزير الصناعة والتجارة والمعادن "رضا رحماني"

رمز الخبر 1899472

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