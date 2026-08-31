إتاحة التقرير السنوي للإرهاب في إيران لعام 2025 - 2026

أفاد وكالة مهر للأنباء نقلا عن موقع هابيليان الإخباري التحليلي بأن التقرير السنوي للإرهاب في إيران لعام 2025 - 2026 أزيح عنه الستار الأسبوع الماضي، بالتعاون بين مؤسسة هابيليان ووزارة الخارجية الإيرانية، في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع للوزارة.

وأقيمت مراسم إزاحة الستار بالتزامن مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، وتخللتها كلمات ألقاها الدكتور خطيب زاده، نائب وزير الخارجية، والدكتور سراج، نائب رئيس السلطة القضائية، والسيد محمد جواد هاشمي نجاد، الأمين العام لمؤسسة هابيليان، إلى جانب عدد من أفراد أسر شهداء الإرهاب في إيران.

وكانت مؤسسة هابيليان قد أصدرت التقرير السنوي للإرهاب في إيران للمرة الأولى عام 2019 ويوثق التقرير العمليات الإرهابية التي تنفذها الجماعات الإرهابية، فضلا عن ممارسات إرهاب الدولة التي تستهدف إيران والمواطنين الإيرانيين داخل البلاد وخارجها. كما يتضمن تحليلا شاملا للأحداث والاتجاهات، بما يجعله مرجعا يمكن لصناع السياسات في المجالات المعنية الاستناد إليه والاستفادة منه.

وقد صدر التقرير بنسختين منفصلتين، إحداهما باللغة الفارسية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويمكن الاطلاع عليه وتحميله عبر الرابط.